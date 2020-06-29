В Сыктывкар приедет известный автоблогер Ростислав Чебыкин. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ростислав родом из Сыктывкара. Он ведет YouTube-канал об автозвуке, в котором, по описанию из самого канала, «рассказывает о своей машине, валит по городу басс и громкий фронт, рассказывает об интересных автомобилях». В 2019 году он получил серебряную кнопку YouTube за 100 тысяч подписчиков. Сейчас же их число перевалило за 545 тысяч. Подробнее о его творчестве можете прочитать ЗДЕСЬ.

В столицу Коми блогер приедет в начале месяца, ориентировочно - 4 июля. После этого, по планам, Ростислав поедет в Ярославль.

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