В Сыктывкаре подростки танцевали на крыше заброшенного здания (видео)

Дети забрались на крышу заброшенной высотки и устроили там мини-вечеринку. Очевидцем непринужденных танцев стал один из жителей Сыктывкара. Он прислал видео порталу PG11.ru.

Сыктыкарец рассказал, что подростки забрались на крышу здания на Сысольском шоссе:

- Так дети ищут себе приключения на одно место. Когда уже закроют вход на крышу? Наверное, когда кто-то пострадает.

Напомним, недавно в Сыктывкаре из окна многоэтажки выпала трехлетняя девочка. Ребенок находился дома с мамой и бабушкой. Ввиду теплой погоды окна в квартире были открыты. На некоторое время ребенок остался без присмотра взрослых. В это время малышка залезла на окно и, облокотившись о москитную сетку, выпала из окна. Конструкция не выдержала веса ребенка.

Домочадцы выбежали на улицу и попросили о помощи соседа, который выглянул из окна, услышав детский плач. Мужчина тут же сообщил о происшествии в экстренные службы. Травмированную девочку вместе с матерью госпитализировали в больницу.

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А что вы думаете по этому поводу? Закроют ли крышу этого здания? Делитесь размышлениями в комментариях.