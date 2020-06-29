Ученые нашли связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Размер ноги связан с продолжительностью жизни человека. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, сообщает канал «РЕН-ТВ» со ссылкой на sm-news.ru.

В ходе исследований ученые собрали данные более чем о 3 тысячах летальных случаев. Работа длилась более двух лет. В результате специалисты установили, что самую высокую продолжительность жизни, согласно проведенным исследованиям, показывают женщины с 38-м размером ноги, а также мужчины с 42-м размером. Они способны дожить в среднем до 84 и 82 лет соответственно.

Самая низкая продолжительность жизни у женщин с 35-м и 42-м размером ноги - и та и другая группа живут в среднем 68-69 лет.

У мужчин самая низкая продолжительность жизни у обладателей ноги 45-го размера - средний срок их жизни 67-69 лет. Практически такие же показатели с разницей в год демонстрируют мужчины с 38-м размером - 68-69 лет.

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