Фото дня от сыктывкарца: «Хорошо в деревне летом»

Пока в столице Коми льют дожди, а холод начинает пробирать до костей, наши подписчики присылают снимки из деревень, где, судя по всему, погода радует солнцем. Один из таких кадров попадает в рубрику «Фото дня».

Олег Рязанцев

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