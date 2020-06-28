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Пенсионерам объяснили, кто получит надбавку в три тысячи рублей

Пенсионерам объяснили, кто получит надбавку в три тысячи рублей

28 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
indolgoprud.ru
Ранее пожилые опекуны считались работающими гражданами

Пенсионный фонд России назвал условия для получения пенсионерами надбавки в размере трех тысяч рублей, пишет РИА ФАН

Председатель правления ПФР Максим Топилин сообщил, что пенсионерам, являющимся опекунами, будет возвращен с 1 июля механизм индексации пенсий. По его словам, прибавку к пенсии смогут получить более 40 тысяч человек.

В среднем размер прибавки составит от трех тысяч до трех с половиной тысяч рублей. Топилин назвал это «серьезной прибавкой».

- Мы уже провели почти все перерасчеты. Прибавка для каждого пенсионера, безусловно, будет индивидуальной. Во-первых, пенсия разная. Во-вторых, будет восстановлена индексация в зависимости от того периода, когда пенсия была назначена. У кого-то это было два года назад, значит, индексация будет за два года, у кого-то – за три года, - сказал глава правления ПФР.

Ранее пенсионеры-опекуны считались работающими гражданами, поэтому их пенсии на общих правилах не индексировались. Стоит отметить, что надбавку к пенсии получат неработающие пенсионеры, у которых сельский стаж работы составляет от 30 лет. Отмечается, что они могут рассчитывать на прибавку в размере 25% от размера фиксированной выплаты.

Напомним также, средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

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Пенсия

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