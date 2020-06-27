Фото дня от сыктывкарца: гномий город Дварроуделф

Горожане радуют подписчиков забавными снимками
Фото дня от сыктывкарца: гномий город Дварроуделф27 июня 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото очевидца / Фото дня в Сыктывкаре 27 июня
Порой в Сыктывкаре можно встретить то, чего ожидаешь увидеть в северном городе меньше всего. Например, один из наших читателей заметил Кочпоне гномов. И хоть это только и фигурки, но расставлены они с такой заботой, что вы как будто окунаетесь в сказочный мир. Снимки гномьего «города» попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
27 июня 2020, 21:15
Комментарии 0