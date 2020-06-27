Фото дня от сыктывкарца: гномий город Дварроуделф

Порой в Сыктывкаре можно встретить то, чего ожидаешь увидеть в северном городе меньше всего. Например, один из наших читателей заметил Кочпоне гномов. И хоть это только и фигурки, но расставлены они с такой заботой, что вы как будто окунаетесь в сказочный мир. Снимки гномьего «города» попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

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