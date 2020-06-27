«Кто бы сомневался»: сыктывкарцы о решении Минтруда не выплачивать 10 тысяч на детей 16 и 17 лет

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в Министерстве труда России не поддержали идею дать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Она также подчеркнула, что Совфед и Госдума выступают за расширение выплат.

В комментариях под этой записью в паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости» горожане раскритиковали решение Минтруда:

- На них же ещё больше денег надо, они же тоже ещё дети! - восклицает Наталья Каунова.

- Кто бы сомневался, - не удивилась решению чиновников Татьяна Корниенко.

- Вот сволочи! Дети 17, 18 лет - не дети? Кушать они не хотят и одеваться тоже? Несправедливость вообще какая-то! - негодует Евгения Добровольская.

- Ну тогда правильней будет платить детям 16 и 17 лет, если они не работают, пособие по безработице! В размере прожиточного минимума. Издеваются над нами. Дети 16-17 лет учатся все. Почему такая несправедливость? - вопрошает Ирина Огородникова.

- С чего это Минтруд взял, что детям до 18 лет не надо платить? Пусть объяснят. Может, им воровать идти? Кушать-то хочется. А дальше тюряга - к этому их государство толкает, - рассуждает Александра Кузнецова.

Тем не менее, в комментариях нашлись и те, кто выступил против каких-либо выплат:

- Вы же рожаете для себя детей, так будьте любезны и обеспечивать их. Государству давно на всех наплевать, кроме как на себя надеяться не стоит! И в 17, 18 лет можно найти уже какую-нибудь подработку, - считает Полина Титова.

- Лучше бы никому и ничего не давали!! Что с сухпайками, что с выплатами медикам, что с выплатами детских... Одна сплошная ругань и уйма недовольных. Даже если взять всех людей на обеспечение, все равно будут недовольные: фуагра будет на так приготовлена, икра не свежая, да и в Dom Perignon пузырьков маловато, - саркастично утрирует Галина Григорьева.

А что думаете вы? Пишите в комментариях!

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