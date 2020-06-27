Игривые взгляды и эффектные позы: 10 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Горожанки радуют подписчиков красивыми снимками
Игривые взгляды и эффектные позы: 10 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram27 июня 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 12+
@bolshakova_j / instagram.com / Подборка снимков красавиц из Instagram
Лето в Сыктывкаре разгулялось. Хоть иногда погода и портится, большую часть времени на улице все же тепло и солнечно. Самое то для того, чтобы сделать крутые снимки для соцсетей! PG11.ru собрал девять фото красавиц, которые они публикуют в своем Instagram.
@elina__davydova
@natatalalaa
@19_katerinka
@russiangirl_sportsmen
@evgeniya____alekseevna
@kristina_tomsha_
@ulanovasvetlana
@olgaberger___
@_fayacharmy_
@bolshakova_j
Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
27 июня 2020, 16:35
Комментарии 0