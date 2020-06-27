Игривые взгляды и эффектные позы: 10 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Лето в Сыктывкаре разгулялось. Хоть иногда погода и портится, большую часть времени на улице все же тепло и солнечно. Самое то для того, чтобы сделать крутые снимки для соцсетей! PG11.ru собрал девять фото красавиц, которые они публикуют в своем Instagram.

@elina__davydova

@natatalalaa

@19_katerinka

@russiangirl_sportsmen

@evgeniya____alekseevna

@kristina_tomsha_

@ulanovasvetlana

@olgaberger___

@_fayacharmy_

@bolshakova_j

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