Ищите бровки и насаживайте кукурузу: секреты хорошего клева от сыктывкарского рыбака с 50-летним стажем

27 июня во всем мире отмечают день рыболовства. К этому празднику портал PG11.ru подготовил интервью с сыктывкарским рыбаком Андреем Мироновым о тонкостях хорошего клева.

По словам самого Андрея, его опыту рыбака в этом году исполняется 50 лет! Рыбачить с удочкой он начал с 5-6 лет еще в Вологде, где прошло его детство.

Андрей Миронов

Как правильно выбрать место для рыбалки?

- Нужно уметь «читать» реку, это приходит только с опытом. Место выбирайте со спокойным течением, берег должен быть пологим, чтобы удобно было забрасывать. Тем более, сейчас стало много клещей, это тоже нужно учесть. Поэтому место должно быть открытое и без кустов. Вам должно быть комфортно, ведь процесс рыбалки требует времени, иногда можно просидеть и целый день, - поделился Андрей Миронов.

Как рассказал мужчина, рыбалка - это, скорее, образ жизни, и если не готов потратить много часов подряд, часто возвращаешься с пустыми руками.

В чем секрет: как все-таки вернуться домой с уловом?

- Если ничего не получается, нужно поменять место или снасти. Если в течение часа ничего не произойдет, нужно сменить место, а лучше наживку или прикормку. Действуйте по ситуации. Но, как правило, такого не бывает: мелкая рыба есть везде и что-то все-таки попадется. Но если долго сидишь, ждешь и ничего не меняешь, рыбу никогда не поймаешь, - рассказал Андрей.

- Клев зависит и от уровня воды в реках. Когда вода «большая», рыба кормится возле берега тем, что есть: течение вымывает туда червяков, жуков, личинок. Когда река входит в русло и оголяются песчаные берега, рыба клюет по-другому. Сейчас в Коми как раз такой период. Начинают подрастать водоросли и она переходит больше на растительную пищу. Поэтому когда уровень воды высокий, лучше ловить на червяков, опарышей, личинок. В обратном случае лучше использовать растительную наживку. Но никогда не угадаешь заранее, поэтому экспериментируйте!

Как сделать приманку самому?

- Часто используют хлеб, то есть перемешивают обычную муку и воду и ловят на тесто. Еще можно взять нелущенный горох, покрытый шкуркой, который нужно выпарить. Также запаривают перловку с пшеном. На крючок можно насадить и зернышки консервированной кукурузы. На такую наживку можно поймать достаточно крупную рыбу: язя или леща.

Как рассказал рыбак, в окрестностях Сыктывкара водятся плотва, елец, язь, лещ, щука, окунь. А в 120 км от Сыктывкара, в Корткеросском районе, - судак, налим, стерлядь, нельма. В Вычегду заходит и семга. Но нельма, осетр и хариус - рыбы краснокнижные. Если вы их поймали, можно сфотографироваться с ними на память, как с трофеем, и обязательно отпустить их обратно в воду.

Что обязательно нужно учесть?

- Сначала узнайте правила рыболовства: сколько можно ловить и какую рыбу. В Коми нельзя «ловить» (прим. ред. - ловить можно, забирать с собой нельзя) хариуса и щуку меньше 28 см, язя менее 25 см, чтобы сохранить популяцию. Эти ограничения называются промысловый размер. Также есть квоты на вылов в сутки на человека: карась, плотва, окунь — не больше 10 кг, щука, налим, лещ — не больше 5 кг, хариус - не более 3 кг. За нарушение грозит уголовная и административная ответственность.

В чем особенности рыбалки с лодки?

- Главное преимущество - это мобильность: можно уехать на другой берег, куда пешком дойти нельзя. Ищите небольшую заводь, где есть кустики и трава. Обращайте внимание на бровки: как правило, вся рыба там. Именно в этом месте кормятся все обитающие в водоеме виды рыбы.

В местах, где быстрое течение или сильные завихрения потока вымывают со дна грунт, глубина реки меняется. Иногда дно медленно, почти незаметно уходит вниз, иногда резко обрывается. Склон при этом называют свалом, ровные части — столом, места изломов – бровками.

Когда вода теплая, рыба скапливается возле береговой бровки. Она удобна тем, что к ней есть доступ с берега. Позже, с приходом холодов, рыба уходит питаться глубже, к русловым бровкам.



Как сохранить рыбу свежей максимально долго?

- Самое простое правило - ловите ровно столько, сколько сможете съесть. Чтобы сохранить рыбу свежей, поставьте в реке садок и запустите туда живую рыбу. Если рыба умерла, найдите тенистое место: как правило, возле рек есть ключи и родники. Выкопайте ямку и поставьте туда емкость с рыбой, чтобы она охлаждалась. Вяленую и малосольную рыбу есть я категорически не советую! Сварите или хорошо прожарьте. А лучше, когда привезете улов домой, почистите и положите на неделю в морозилку, а только после этого готовьте и ешьте, - посоветовал рыбак.

Не забывайте о том, что ваша лодка и мотор должны быть зарегистрированы, также у вас должны быть право управления лодочным мотором и спасательные жилеты для каждого пассажира. Андрей советует не брать в лодку малолетних детей. Но если все-таки берете, нужен неукоснительный контроль за ними. Также не ездите на рыбалку в алкогольном опьянении, выпить можно и дома. Если неукоснительно соблюдать правила, рыбалка будет безопасной.

- Но главное - не ловите, больше, чем нужно, соблюдайте технику безопасности и берегите природу: не оставляйте мусор после себя! - подытожил Андрей.

А какие секреты рыбалки есть у вас? Пишите в комментариях!

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