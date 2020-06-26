«Через полгода я снова оказался «на игле»: сыктывкарский наркоман рассказал, как начал новую жизнь

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Наркомания в наши дни, к сожалению, - распространенное явление. Портал PG11.ru побеседовал с бывшим наркоманом, а ныне руководителем Центра восстановления личности Павлом Апальковым. Мужчина рассказал свою личную историю излечения от наркомании и о том, как помочь близким людям справится с зависимостью.

Павел Апальков

Исповедь наркомана

Павел Апальков употреблял наркотики 14 лет. До 7 класса он был круглым отличником, занимался спортом, семья была благополучная. В 13 лет попробовал алкоголь: на школьных дискотеках выпивали пиво. По словам Павла, алкоголь дарил чувство свободы, безмятежности и повышал самооценку. Дальше больше: он попробовал травку.

- Я видел наркоманов, их образ жизни, как их «кумарило» и на что они были способны ради дозы. Я презирал их и точно никогда не собирался становиться наркоманом. Я был искренне убежден, что «трава» - не наркотик, и все в моей жизни в порядке, - поделился воспоминаниями герой.

Тем не менее, в 17 лет Павел попробовал героин и сразу подсел. Он с трудом закончил школу, с горем пополам поступил в институт, но уже на первом курсе его отчислили за неуспеваемость. Следом была первая судимость.

- Я никак не связывал это с употреблением наркотиков. Думал, что просто настала черная полоса в жизни, и надо это пережить. В 21 год я попал на «зону» за преступление, совершенное ради дозы. Но и тогда не осознал, что происходит.

После освобождения мужчина продолжил употреблять. Появились проблемы со здоровьем, а в семье и с деньгами. Близких Павел уверял, что это временные трудности. Мама пыталась убедить его в обратном, но тщетно.

- Конечно, были попытки бросить употреблять: в 2009 году я переехал в Ухту, чтобы начать жизнь с чистого листа, где не было бы место барыгам, соупотребителям и старой репутации. Но я не взял в расчет, что переезжая на новое место, я беру с собой свою голову с мышлением зависимого человека. Через полгода крах... и я снова оказался «на игле». Нашлись новые барыги и соупотребители. После этого я понял, что я - наркоман!

Затем Павел безуспешно лечился в наркологии, кодировался, но, по его словам, это было бессмысленно. Даже летал в Москву к «неупиваемой чаше» в надежде завязать с наркотиками (прим. ред. - считается, что икона БогоМатери помогает тем, кто имеет пагубные зависимости). Ничего не получалось.

- В 2015 году, истощенный употреблением, я весил 45 кг и готовился умереть. Мама обратилась в социально-психологический реабилитационный центр. Приехали консультанты. После получасовой беседы меня увезли туда. Пробыл в центре 7 месяцев. В нем был совершенно другой подход: вместо капельниц и кодирования со мной работали психологи и консультанты по химической зависимости. То есть такие же наркоманы, но в длительной ремиссии, которые получили специальное образование. Выписываться было очень страшно, ведь я не знал, что делать дальше. У меня не было ни специальности, ни навыков работы. Но с чистой головой я смог получить свое первое высшее образование и стать консультантом по химической зависимости. Сейчас получаю второе высшее, работаю руководителем Центра восстановления личности и помогаю другим людям обрести новый путь в жизни. Его мне помогли найти в процессе выздоровления, когда меня поддерживали новые друзья, которые не употребляют наркотики.

Признаки зависимости

По словам Павла, человек, употребляющий наркотики, как правило, быстро теряет вес, по ночам не спит, постоянно возбужден, агрессивен, эмоционально нестабилен.

Как помочь?

Если точно известно, что зависимость есть, нужно обращаться к специалисту, советует Павел. Уговоры и манипуляции лишь ухудшат положение. Чем больше родственники напирают на зависимого, тем активнее он начинает употреблять.

- Есть ошибочное мнение о детоксе (капельницах). Часто родственники и сами зависимые принимают капельницу за лечение, что на самом деле неправда. Чтобы победить проблему зависимости, нужно решить психологические проблемы, которые приводят человека к употреблению. Иначе это будет работа только с верхушкой айсберга. Процесс лечения многогранен: это комплексная работа и с психологическими проблемами, и с социальным окружением (семьей), и над потерянными духовно-нравственными ориентирами.

Почему случается рецидив?

Павел рассказал, что психологическая предрасположенность к наркомании также появляется из-за дисбаланса гормонов «радости»: дофамина и серотонина, которые отвечают за чувство удовольствия и комфорта. Из-за природной нехватки гормонов человека не покидает чувство беспокойства, раздражения, дискомфорта.

- И вот тогда первая доза наркотиков все меняет – впервые в жизни человек ощущает себя в полной мере счастливым и довольным. Но когда опьянение проходит, зависимый возвращается к реальности, и последствия дисбаланса гормонов воспринимаются еще острее. Поэтому тяга усиливается.

Как рассказал Павел, во время опьянения наркотики нарушают работу нервной системы, и зависимого начинают беспокоить новые неприятные симптомы – постабстинентный синдром: ⠀

⠀ • Чувство вины: наркоман обвиняет себя в слабости духа, теряет самоуважение. ⠀

⠀• Страх будущего: человек понимает, что не может самостоятельно преодолеть тягу и боится последствий своей беспомощности.⠀

⠀• Жалость к себе: груз негативных эмоций заставляет жалеть себя и искать оправдания своих поступков. ⠀

- В результате эти симптомы вынуждают принять порцию яда снова, чтобы на время забыть о душевном дискомфорте. С каждой новой дозой эмоциональное состояние ухудшается, и потребность в психоактивном средстве растет. Не разобравшись со всем этим, зависимый употребляет и дальше. Поэтому самый эффективный способ - это реабилитация, где специалисты помогут зависимому увидеть эти проблемы и сформировать новую модель поведения.



