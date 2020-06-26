Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Через полгода я снова оказался «на игле»: сыктывкарский наркоман рассказал, как начал новую жизнь

«Через полгода я снова оказался «на игле»: сыктывкарский наркоман рассказал, как начал новую жизнь

26 июня 2020 Возрастное ограничение: 16+
Сыктывкарский наркоман рассказал, как начать новую жизнь / Фото из архива Павла Апалькова
Мужчина поделился опытом о том, как помочь зависимому и почему случается рецидив

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Наркомания в наши дни, к сожалению, - распространенное явление. Портал PG11.ru  побеседовал с бывшим наркоманом, а ныне руководителем Центра восстановления личности Павлом Апальковым. Мужчина рассказал свою личную историю излечения от наркомании и о том, как помочь близким людям справится с зависимостью.

Павел Апальков 

Исповедь наркомана

Павел Апальков употреблял наркотики 14 лет. До 7 класса он был круглым отличником, занимался спортом, семья была благополучная. В 13 лет попробовал алкоголь: на школьных дискотеках выпивали пиво. По словам Павла, алкоголь дарил чувство свободы, безмятежности и повышал самооценку. Дальше больше: он попробовал травку. 

- Я видел наркоманов, их образ жизни, как их «кумарило» и на что они были способны ради дозы. Я презирал их и точно никогда не собирался становиться наркоманом. Я был искренне убежден, что «трава» - не наркотик, и все в моей жизни в порядке, - поделился воспоминаниями герой. 

Тем не менее, в 17 лет Павел попробовал героин и сразу подсел. Он с трудом  закончил школу, с горем пополам поступил в институт, но уже на первом курсе его отчислили за неуспеваемость. Следом была первая судимость. 

- Я никак не связывал это с употреблением наркотиков. Думал, что просто настала черная полоса в жизни, и надо это пережить. В 21 год я попал на «зону» за преступление, совершенное ради дозы. Но и тогда не осознал, что происходит.

После освобождения мужчина продолжил употреблять. Появились проблемы со здоровьем, а в семье и с деньгами. Близких Павел уверял, что это временные трудности. Мама пыталась убедить его в обратном, но тщетно. 

- Конечно, были попытки бросить употреблять: в 2009 году я переехал в Ухту, чтобы начать жизнь с чистого листа, где не было бы место барыгам, соупотребителям и старой репутации. Но я не взял в расчет, что переезжая на новое место, я беру с собой свою голову с мышлением зависимого человека. Через полгода крах... и я снова оказался «на игле». Нашлись новые барыги и соупотребители. После этого я понял, что я - наркоман!

Затем Павел безуспешно лечился в наркологии, кодировался, но, по его словам, это было бессмысленно. Даже летал в Москву к «неупиваемой чаше» в надежде завязать с наркотиками (прим. ред. - считается, что икона БогоМатери помогает тем, кто имеет пагубные зависимости). Ничего не получалось. 

- В 2015 году, истощенный употреблением, я весил 45 кг и готовился умереть. Мама обратилась в социально-психологический реабилитационный центр. Приехали консультанты. После получасовой беседы меня увезли туда. Пробыл в центре 7 месяцев. В нем был совершенно другой подход:  вместо капельниц и кодирования со мной работали психологи и консультанты по химической зависимости. То есть такие же наркоманы, но в длительной ремиссии, которые получили специальное образование. Выписываться было очень страшно, ведь я не знал, что делать дальше. У меня не было ни специальности, ни навыков работы. Но с чистой головой я смог получить свое первое высшее образование и стать консультантом по химической зависимости. Сейчас получаю второе высшее, работаю руководителем Центра восстановления личности и помогаю другим людям обрести новый путь в жизни. Его мне помогли найти в процессе выздоровления, когда меня поддерживали новые друзья, которые не употребляют наркотики. 

Признаки зависимости

По словам Павла, человек, употребляющий наркотики, как правило, быстро теряет вес, по ночам не спит, постоянно возбужден, агрессивен, эмоционально нестабилен.

Как помочь? 

Если точно известно, что зависимость есть, нужно обращаться к специалисту, советует Павел. Уговоры и манипуляции лишь ухудшат положение. Чем больше родственники напирают на зависимого, тем активнее он начинает употреблять.

- Есть ошибочное мнение о детоксе (капельницах). Часто родственники и сами зависимые принимают капельницу за лечение, что на самом деле неправда. Чтобы победить проблему зависимости, нужно решить психологические проблемы, которые приводят человека к употреблению. Иначе это будет работа только с верхушкой айсберга. Процесс лечения многогранен: это комплексная работа и с психологическими проблемами, и с социальным окружением (семьей), и над потерянными духовно-нравственными ориентирами.

Почему случается рецидив? 

Павел рассказал, что психологическая предрасположенность к наркомании также появляется из-за дисбаланса гормонов «радости»: дофамина и серотонина, которые отвечают за чувство удовольствия и комфорта. Из-за природной нехватки гормонов человека не покидает чувство беспокойства, раздражения, дискомфорта. 

- И вот тогда первая доза наркотиков все меняет – впервые в жизни человек ощущает себя в полной мере счастливым и довольным. Но когда опьянение проходит, зависимый возвращается к реальности, и последствия дисбаланса гормонов воспринимаются еще острее. Поэтому тяга усиливается. 

Как рассказал Павел, во время опьянения наркотики нарушают работу нервной системы, и зависимого начинают беспокоить новые неприятные симптомы – постабстинентный синдром: ⠀
⠀ • Чувство вины: наркоман обвиняет себя в слабости духа, теряет самоуважение. ⠀
⠀• Страх будущего:  человек понимает, что не может самостоятельно преодолеть тягу и боится последствий своей беспомощности.⠀
⠀• Жалость к себе: груз негативных эмоций заставляет жалеть себя и искать оправдания своих поступков. ⠀

- В результате эти симптомы вынуждают принять порцию яда снова, чтобы на время забыть о душевном дискомфорте. С каждой новой дозой эмоциональное состояние ухудшается, и потребность в психоактивном средстве растет. Не разобравшись со всем этим,  зависимый употребляет и дальше. Поэтому самый эффективный способ - это реабилитация, где специалисты помогут зависимому увидеть эти проблемы и сформировать новую модель поведения.


 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Личная история Мнение специалиста Наркотики

Читайте также: Сыктывкарский нарколог: «Женщины быстрее становятся алкоголиками»

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре исчезнет легендарный «Биг Бен» Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Доступная ипотека и привлекательные вклады: эксперты рассказали, что будет после снижения ключевой ставки Читать
22 июня
Тест: 10 вопросов о Великой Отечественной войне, на которые сможет ответить не каждый Читать
21 июня
Жителям Коми предлагают присоединиться к всероссийской Минуте молчания Читать
Посмотреть все
22 июня Как проверить свою УК ТСЖ на добросовестность?
Загрузка...

Новости России и мира

21 июня
Минпромторг предоставил россиянам скидки до 25% на покупку авто
18 июня
Песков: во время голосования по изменениям в Конституции обеспечатся все меры безопасности
16 июня
Работающие в День всенародного голосования россияне получат двойную оплату
16 июня
До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни
15 июня
18 «коктейлей Молотова» и бомба: в России задержали подростка, который готовил теракт в школе
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru