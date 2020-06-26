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Мэрия Сыктывкара снова ищет судно на воздушной подушке

Мэрия Сыктывкара снова ищет судно на воздушной подушке

26 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Цена катера с прицепом для его перевозки составит в районе 4,5 млн рублей

Администрация столицы Коми объявила повторный аукцион по закупке судна на воздушной подушке, пишет «Комиинформ».

Оно будет задействовано на обеспечении транспортной доступности Седкыркеща и других заречных посёлков. Ранее закупка планировалась в марте, однако тогда аукцион не состоялся по причине начавшейся эпидемии коронавируса, в результате чего не нашлось заинтересованной в поставке фирмы.

Как пояснили в управлении ЖКХ, по прошествии времени вопрос был поднят повторно. Поскольку отрасль постройки таких судов возобновила работу, было принято решение о проведении соответствующего аукциона.

Повторно закупка на изготовление судна будет объявлена в ближайшее время. С учётом аукциона и временем на изготовление судна катер поступит в город и приступит к работе ориентировочно в ноябре. Он позволит усилить имеющийся в управлении МКП «Жилкомсервис» речной флот, в особенности – в период ледостава и паводка.

Судно на воздушной подушке "Кайман-10" рассчитано на перевозку 10 пассажиров. Катер длиной 7,5 метра имеет два двигателя суммарной мощностью 287 лошадиных сил. На палубе, ступенях и баллоне надувного борта будут установлены противоскользящие накладки. Максимальная скорость по льду составит 100 км/ч, по снегу – 90 км/ч и 80 км/ч по воде. Цена катера вместе с прицепом для его перевозки составит в районе 4,5 млн рублей.

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