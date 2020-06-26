Пособия по безработице в Коми будут зачислять только на карту «МИР»

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» отдельные социальные выплаты и пособия, в том числе – пособие по безработице, подлежат зачислению исключительно на банковские карты национальной платежной системы «МИР».

В связи с этим гражданам, которые состоят на учете в Центре занятости и получают пособие на карту других платежных систем, необходимо обратиться в свой банк для выпуска карты «МИР».

- При обработке платежных документов банки будут перечислять пособия только на платежную карту «МИР». Денежные средства на карты другого типа переводиться не будут и вернутся на лицевой счет Центра занятости. А это, в свою очередь, станет причиной нарушения установленных сроков выплат, – пояснили в Минтруде Коми.

Новые реквизиты необходимо сообщить в Центр занятости до 1 июля. В Минтруде Коми добавили, что для граждан, которые уже имеют карту «МИР» и получают на нее пособие, предпринимать никаких действий не нужно – в этом случае перечисление средств будет производиться в обычном порядке.

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