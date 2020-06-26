В Сыктывкаре задержали сырного похитителя

В столице Коми задержан подозреваемый в краже продуктов из магазинов известного супермаркета. Злоумышленник похитил целую гору сыра, о чем рассказали в МВД по Коми,.

Похитителем оказался мужчина 1985 года. Вначале он решил поживиться молочной продукцией в магазине по улице Пушкина. Оттуда он незаметно вынес с собой несколько кусков сыра «Львиное сердце» и «Топленое молоко». А на следующий день «гурман» наведался в другую торговую точку, расположенную на улице Красных Партизан. Там он похитил с прилавка сыры «Львиное сердце», «Царицынский» и «Голландский».

На след подозреваемого помогли выйти видеозаписи из камер наблюдения магазинов. Ранее «любитель сыров» неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям 158 и 159 УК РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Получены признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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