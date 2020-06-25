Фоторепортаж: как в Сыктывкаре проходит первый день голосования по поправкам в Конституции

Сегодня, 25 июня, началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Выразить свое мнение можно в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Портал PG11.ru выяснил, как проходит голосование на двух участках для голосования на базе школы №1.

В здании сыктывкарской школы №1 находится два участка для голосования: №№50 и 51.

Для безопасности посетителей на входе стоят арочные металлодетекторы и дежурят сотрудники ОМОНа.

Сыктывкарцам предоставлена информация о том, как проголосовать вне участка, также повсюду размещены напоминания о важности соблюдения дистанции.

Прежде чем приступить к регистрации и голосованию, каждому посетителю измеряют температуру, предлагают обработать руки и взять средства индивидуальной защиты. Один комплект СИЗ включает в себя одноразовую медицинскую маску, перчатки и ручку, которую участник голосования может забрать с собой, поскольку повторно их уже не используют.

После регистрации каждый посетитель проходит в индивидуальную кабинку для голосования и опускает заполненный бланк в урну.

Наблюдатели, которые находятся на участках, следят за порядком и соблюдением всех правил.

Как рассказали сотрудники избирательной комиссии, в первый день голосования участок №51 посетило пока не так много людей, а участок №50 - около 50. Также они отметили, что большинство людей приходит без средств индивидуальной защиты, видимо, рассчитывая получить их прямо на участке.

Напоминаем, голосование продлится в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. В проведении общероссийского голосования на территории Республики Коми участвуют Избирательная комиссия Республики Коми, 21 территориальная избирательная комиссия, 650 участковых комиссий.

ЦИК России установила приоритеты при разработке дополнительных механизмов реализации прав граждан на участие в голосовании в условиях остающихся эпидемиологических рисков:

гарантия безопасности здоровья всех участников голосования;

создание максимально удобных и доступных условий для голосования;

открытость и прозрачность всех процедур;

организация работы общественных наблюдателей и представителей СМИ.

Численность участников голосования – свыше 660 тысяч человек, организаторов выборов – свыше 5,9 тысячи человек. Каждый участник процесса голосования будет обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Избирательная комиссия Республики Коми приняла все необходимые меры для профилактики рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. В кратчайшие сроки проведена вся необходимая работа по заключению контрактов на поставку необходимых товаров и услуг. На каждый участок для голосования доставлены маски, перчатки, антисептики, распылители, термометры, сейф-пакеты, сигнальные ленты, специальные мешки для сбора отходов, дезинфицирующие салфетки, одноразовые ручки, защитные экраны, хлорные таблетки, дезинфекционные многослойные коврики. Заключены договоры с организациями на проведение неоднократной дезинфекции помещений для голосования – первая обработка участков уже состоялась.

Впервые проводится голосование на предприятиях и в организациях для тех участников голосования, которые воспользовались процедурой «Мобильный избиратель» и работодатели которых обеспечили все необходимые меры по гарантии безопасности здоровья.

С 20 по 30 июня разрешено проведение голосования отдельных групп участников голосования, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Такое голосование проводится в 18 городах и районах Коми, за исключением Сыктывкара и Усть-Вымского района. В списках участников голосования – 10604 человека, до участников голосования члены участковых комиссий добираются на вертолете, речном и автомобильном транспорте повышенной проходимости. На сегодня таким видом голосования воспользовались 2605 человек, явка составила 46 процентов.

На 529 участках для голосования используется технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней применяются на 62 участках для голосования в Сыктывкаре (43 участка) и Эжвинском районе города Сыктывкара (19 участков).

На 99 участках для голосования в Сыктывкаре (77 участков) и Эжвинском районе города Сыктывкара (22 участка), а также в двух территориальных избирательных комиссиях - в Сыктывкаре и Эжвинском районе города Сыктывкара – обеспечивается режим видеозаписи организации процесса голосования без трансляции в интернет.

По сообщению Общественной палаты Республики Коми, в состав наблюдателей вошли свыше 2 тысяч человек.

Добавим, что продолжается прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования, то есть на дому. Заявить о такой процедуре можно вплоть до 17 часов 1 июля.

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