В Твери приютили невероятно милого медвежонка из Коми (видео)

В конце мая в Центр спасения медвежат-сирот, который располагается в Тверской области, приехал новый постоялец из Республики Коми, пишет «КП Коми».

Доподлинную историю сиротства косолапого никто не знает. По словам представителей минприроды Республики Коми, в середине мая медвежонок забрел на один из дачных участков под Сыктывкаром. Хозяйка дачи обратилась в минприроды Коми за помощью. Сотрудники охотуправления министерства отловили медвежонка и доставили его в центр.

- Осмотр показал, что это самочка, никаких видимых повреждений мы не обнаружили. Но вес у молодой медведицы был очень мал – всего 4 кг, в то время, как наши медвежата давно весят больше 10 кг. Поэтому мы обеспечиваем ее высококалорийным питанием, - сообщают в центре.

Медвежьего малыша назвали Пужа, потому что она всего пугается. По многолетнему опыту работы специалистов центра в таком возрасте медвежата с трудом принимают «чужаков». Но они все-таки решили попытать счастья и объединить малышку с медвежатами из младшей группы.

- К сожалению, «общего языка» косолапые не нашли - Карел и Кузя, Моисей Блэк, Нелюшка, Лала, Леха и Мирный держатся особняком, лишь иногда подходя к участку вольера, где Пужа нашла себе убежище. Ну, а Пужа либо кормится на «своей территории», либо прячется на деревьях, заслышав приближающихся медвежат. К счастью, у маленькой медведицы хороший аппетит, и за время нахождения в центре она уже значительно подросла, - сообщают в центре.

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