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Жители Коми смогут заработать на нелегальных товарах

Жители Коми смогут заработать на нелегальных товарах

25 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Пресс-служба ООО «Оператор-ЦРПТ»
Каждой единице товара будет присвоен уникальный Data Matrix код

Оператор национальной системы маркировки товаров «Честный знак» запустил в своем мобильном приложении возможность зарабатывать, сканируя коды маркировки.

Пользователи мобильного приложения «Честный знак» смогут заработать 50 тыс рублей на проверке подлинности товаров, которые участвуют в системе цифровой маркировки. Среди них сигареты, обувь, лекарства, шубы и духи. 

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно скачать приложение «Честный ЗНАК», авторизоваться в нем и начать сканировать Data Matrix коды на упаковках товаров, а также QR-коды на чеках, подтверждающих покупку. Первые 10 пользователей, которые до 31 июля совершат 35 сканирований, получат по 50 тыс рублей

- Приложение «Честный ЗНАК» - это, в первую очередь, инструмент общественного контроля, с помощью которого мы все можем убедиться в подлинности товаров и отправить жалобу, если код товара оказался неопознанным.  Мы хотим, чтобы проверка подлинности кодов маркировки вошла у людей в привычку, потому что  всем важно знать, что мы потребляем и носим. Конкурс с крупными денежными призами, который мы запустили - первый шаг к запуску масштабной программы лояльности, по которой наши пользователи смогут зарабатывать, проверяя коды товаров, - сказал руководитель продукта «Честный ЗНАК» Евгений Матвеев.

Мобильное приложение «Честный ЗНАК» - часть национальной системы маркировки и прослеживания товаров, которая с 1 июля в обязательном порядке вводится в отношении всех лекарств и обуви на российском рынке. В этот день также прекращается оборот немаркированных сигарет и вводится полная прослеживаемость продукции с контролем на кассах в рознице. Позже маркировка распространится на духи, товары легкой промышленности, напитки и молочную продукцию, шины и фототехнику.

Каждой единице товара будет присвоен уникальный Data Matrix код, защищенный средствами криптографии, своеобразный цифровой паспорт. Он наносится на упаковку ещё на заводе или при ввозе в страну и позволяет проследить весь путь товара: от производства до кассы магазина или аптеки. Любой покупатель уже сейчас может отсканировать код с помощью приложения «Честный ЗНАК» и узнать, где произвели товар, какой у него срок годности,  состав и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место, например, в отношении обуви. «Честным ЗНАКом» воспользовались уже 750 тыс. пользователей, которые просканировали свыше 6,5 млн кодов товаров.

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