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Доступная ипотека и привлекательные вклады: эксперты рассказали, что будет после снижения ключевой ставки

Доступная ипотека и привлекательные вклады: эксперты рассказали, что будет после снижения ключевой ставки

25 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
rbc.ru / Ключевая ставка снизилась: Национальный банк по Коми объяснил, что это значит
Стало известно, подешевеют ли ипотека и кредиты

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с «Российской газетой» заявил, что в оставшиеся летние месяцы рубль может значительно ослабнуть. Также известно, что Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%. Портал PG11.ru выяснил, что это значит и как эти изменения отразятся на жизни обычных людей.
 
В Национальном банке по Республике Коми сообщили, что Банк России перешел к режиму плавающего курса рубля в ноябре 2014 года:

- Валютный курс формируется под влиянием спроса и предложения на рынке. Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является поддержание ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции вблизи 4% в годовом выражении. 

Также в банке рассказали, что по итогам заседания Совета Директоров 19 июня ключевую ставку снизили на 100 базисных пунктов – с 5,5% до 4,5% годовых:

- Это самое резкое снижение ставки за один шаг с начала 2015 года. Это решение направлено на формирование мягких денежно-кредитных условий в ситуации низкого инфляционного давления и преобладающих дезинфляционных рисков.Снижение ключевой ставки ведет к снижению ставок по кредитам и депозитам. Этот эффект будет растянут по времени в рамках 3-6 кварталов после решения о ставке. Банки получают возможность как скорректировать условия размещения депозитов, так и улучшить условия кредитования, в частности, можно ожидать более доступной ипотеки. Вместе с тем Банк России ожидает, что ставки по вкладам останутся выше инфляции, а ставки по вкладам на длительный срок будут более привлекательными, чем по краткосрочным.

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А что вы думаете по этому поводу? На пользу ли такие изменения обычным людям? Будут ли кредиты и правда доступнее? Делитесь рассуждениями в комментариях!

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