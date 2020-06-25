Названы пожизненные последствия коронавируса

Последствия перенесенного коронавируса могут преследовать вылечившихся всю жизнь. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщают Известия.

По данным специалистов, каждый третий пациент, восстанавливающийся от COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств, пишет The Daily Telegraph.

Помимо этого ученые всё чаще говорят о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие риск развития болезни Альцгеймера.

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.

Кроме того, в Национальной службе здравоохранения на основании статистики предположили, что у 30% вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких. При этом половине бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения.

Так, 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства, а в каждом пятом случае это станет «установленным когнитивным нарушением». Более того, у каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца. По словам профессора Питера Опеншоу, пациентам, прошедшим интенсивную терапию, требуется около года для возвращения к полноценной жизни, однако часть из них, вероятно, никогда не восстановится полностью.

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