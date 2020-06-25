Ученые назвали процент переболевших COVID-19, необходимый для победы над пандемией

Ученые-математики из Ноттингемского и Стокгольмского университетов пришли к выводу, что достичь коллективного иммунитета над коронавирусом можно при условии, если 43% населения переболеют или будут привиты от инфекции, пишет LIVE24.

Уровень такого иммунитета определяется долей населения, которая стала невосприимчива к воздействию вируса. Исследователи применили математический метод, чтобы оценить скорость развития общих защитных реакций.

Профессор Фрэнк Болл отметил, что только активность общества поможет победить инфекцию и достичь коллективного иммунитета. Как бы странно это не звучало, но добиться выработки защитных реакций от организма возможно лишь при отмене любых ограничительных мер.

Однако такой способ считается неразумным с точки зрения заботы о здоровье населения. Это лишь один из естественных способов выработки коллективной защиты. Лучшим средством является вакцина, благодаря которой есть возможность привить население, внедрив в их организм антитела и безопасную дозу самого вируса, чтобы помочь организму эффективнее победить его.

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