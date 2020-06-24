Таксисты Сыктывкара устроили автопробег в честь Парада Победы

24 июня на Красной Площади прошел Парад Победы, который перенесли с 9 мая из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В Сыктывкаре парада не было, но сыктывкарцы все равно нашли способ отметить этот день.

Таксисты города оперативно собрались и устроили свой собственный автопробег в честь Дня Победы. Владислав Попов (фамилия изменена) неожиданно для самого себя стал организатором этого мероприятия:

- Решили что-то придумать, потому что каждый год устраивают автопробег на 9 мая, но в этом году не получилось в связи с карантином. Так как сегодня состоялся парад в Москве, мы решили устроить такой спонтанный небольшой автопробег. Проехали через город и в Эжву.

Владислав рассказал, что пробег занял примерно полтора часа, в нем участвовало около 17 человек:

- Все прошло на среднем уровне, потому что такое мероприятие прошло в первый раз, но даже для первого раза получилось неплохо. Времени на подготовку не было вообще, в течение двух часов собрались и поехали. Не было у нас самого главного атрибута - знамени победы, с ним было бы гораздо лучше и понятнее, что вообще у нас происходит. С ГИБДД проблем на удивление никаких не было, видимо, понятливые попались.

Еще один участник пробега Константин Семенов (фамилия изменена) рассказал, что это мероприятие помогло людям поднять настроение:

- Люди снимали нас на улицах города на смарфоны, махали, автолюбители сигналили нам в ответ. Подняли настроение окружающим.

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