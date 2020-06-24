Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: очаровательный, но ядовитый лесной житель24 июня 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Иван Латкин / Фото дня в Сыктывкаре: очаровательный, но ядовитый лесной житель
В обыденной жизни человека довольно мало ярких красок. Но фотографии горожан снова убеждают нас, что нужно просто внимательнее смотреть. Один из наших подписчиков прислал нам потрясающее фото яркого мухомора. Снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Иван Латкин
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0