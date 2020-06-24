Фото дня в Сыктывкаре: очаровательный, но ядовитый лесной житель

В обыденной жизни человека довольно мало ярких красок. Но фотографии горожан снова убеждают нас, что нужно просто внимательнее смотреть. Один из наших подписчиков прислал нам потрясающее фото яркого мухомора. Снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Иван Латкин

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