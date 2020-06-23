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Проверка слухов: в Сыктывкаре 15 фельдшеров скорой болеют коронавирусом?

Проверка слухов: в Сыктывкаре 15 фельдшеров скорой болеют коронавирусом?

23 июня 2020 Возрастное ограничение: 6+
Из архива PG11.ru / Проверка слухов: в Сыктывкаре 15 фельдшеров скорой болеют коронавирусом?
Медики рассказали все подробности

В социальных сетях распространяются слухи о том, что среди сыктывкарских фельдшеров скорой медицинской помощи уже 15 заболевших коронавирусом. Портал PG11.ru выяснил, так ли это на самом деле.

Сотрудники скорой помощи рассказали, что, действительно, заболевшие есть, но их гораздо меньше 15:

- Контактных отстранили, бригад становится все меньше.  Мы никак не защищены на вызовах, мы же не знаем, когда едем, болеет человек коронавирусом или нет. Каждую неделю уже почти три месяца у нас берут мазки, смен все больше, сил - меньше, - анонимно рассказал один из фельдшеров скорой.

Сотрудник также отметил, что в последнее воскресенье было на 2 суточных бригады меньше обычного из-за отстраненных сотрудников, что люди со смен зачастую уходят с температурой.

Еще один сотрудник, также решивший остаться анонимным, рассказал, что обстановка на скорой тяжелая:

- Не хватает как минимум двух бригад. Сейчас еще пошел сезон отпусков, так что людей очень не хватает. Из-за отсутствия людей пошли задержки на вызовы. Даже на боли в груди иногда едем по 40 минут.

Все положенные выплаты сотруднику скорой дали в полном объеме, но вот защита есть не вся:

- Сотрудники обеспечены средствами защиты. Но нет респираторов. Приходится работать в обычных масках, которые не так хорошо защищают от вируса, - поделился аноним.

Однако в Территориальном Центре медицины катастроф Республики Коми утверждают, что все сотрудники обеспечены средствами защиты, в том числе и респираторами. Также там рассказали, что по состоянию на 23 июня 2020 в Центре официально подтверждено 3 случая заболевания сотрудников новой коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 2 случая в Сыктывкаре и 1 случай в Ухте.

- На карантине по контакту с инфицированными COVID-19, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, находится 12 человек. Уровень защиты сотрудников скорой медицинской помощи от новой коронавирусной инфекции COVID-19 соответствует приложению № 13 шестой версии временных методических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно:

  • медицинские работники выездной бригады скорой медицинской помощи, выполняющей вызов к пациенту с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, непосредственно перед выездом надевают средства индивидуальной защиты (медицинская шапочка, одноразовый хирургический халат, медицинские перчатки, защитный респиратор класса FFP2). Средства индивидуальной защиты меняются после каждого больного;
  • в процессе медицинской эвакуации пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 дезинфекция воздуха в салоне автомобиля скорой медицинской помощи обеспечивается бактерицидными облучателями.

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Здоровье Коронавирус Медицина

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Комментарии 1

36 минут назад f
на счет респираторов точно вранье,а на счет доплат то сами работники пишут жалобы и добиваются доплат.
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