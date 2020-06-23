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Стали известны кандидаты на должность Главы Коми

Стали известны кандидаты на должность Главы Коми

23 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Голосование состоится 13 сентября

В выборах руководителя региона предварительно будут участвовать три партии: ЛДПР, «Зеленая альтернатива» и «Коммунистическая партия социальной справедливости». 23 июня об этом заявили на конференции ЦИК.

По словам председателя избирательной комиссии Коми Дмитрия Митюшева, пока выдвинуть кандидатов могут только политические партии. Сейчас этим правом воспользовались три организации. Отделение партии «Зеленая Альтернатива» выдвинуло Виктора Бетехтина, отделение ЛДПР представит Андрей Никитин, а съезд «Коммунистической партии социальной справедливости» выбрал Сергея Пономарева.

- В настоящий момент мы видим, что есть те, кто заинтересован в участии в выборах главы республики. Это три претендента, мы не говорим о них как о кандидатах, поскольку они приобретут этот статус, когда представят документы в избирательную комиссию. Более подробной информацией об этих претендентах мы не обладаем, поскольку знаем только фамилию, имя и отчество и какая партия их выдвинула. Когда они придут к нам и принесут документы, мы будем освещать их биографические данные более подробно, - отметил Дмитрий Митюшев.

Напомним, досрочные выборы главы Коми назначены на 13 сентября. Участвовать в них могут кандидаты достигшие 30 лет, как самовыдвиженцы, так и партийные. Первым для участия необходимо собрать подписи в свою поддержку, количество которых должно составлять 1 процент от числа избирателей, то есть 6614 человек. Затем и те и другие проходят муниципальный фильтр – собирают подписи депутатов муниципальных образований городского и поселенческого уровня, а также избранных глав муниципалитетов. Количество подписей – от 180 до 189, 40-42 из которых должны поставить депутаты советов городов и районов. Также нужно заручиться поддержкой в 15 муниципалитетах Коми.

Кандидат на должность главы региона должен создать избирательный фонд для финансирования кампании, который состоит из трех источников: собственных средств не более 50 миллионов рублей, партийных средств, также не более 50 миллионов, а также добровольных пожертвований не более 3 миллионов рублей от физлица и не более 6 миллионов рублей от юридического лица. Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата на должность главы - 50 миллионов рублей.

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