Где в Сыктывкаре лучше всего делать летние снимки «на аву»: советы фотографов

Летнее время года - отличная пора для фотографий. Однако как выбрать правильное место? Стоит ли выбирать живописные поля или городскую архитектуру? Сыктывкарские фотографы рассказали порталу PG11.ru о том, как сделать отличный снимок для «авы».

Юлия Коваленко

Юлия Коваленко

В целом, хороший портрет, как и любое другое фото, летом можно сделать почти везде. Все зависит от ваших целей и желаний, внимания к деталям. Но если говорить о конкретных местах, то я очень советую поле близ Сыктывкара. Садитесь на 54 автобус и едете до остановки «Поворот на Верхний Чов». К вашим услугам огромное красивое поле, в 10 минутах ходьбы от которого есть река.

Если говорить о зеленых «природных» локациях в черте города, то я очень люблю парки (пусть это и весьма банальный вариант). К концу лета соцсети наполняют фотографии с рябиной. Ее можно найти, если прогуляться по улице Морозова.

Ну, и отдельно моя персональная любовь – это фасады зданий вроде новостроек по улице Карла Маркса. Это отличный вариант для блогеров. Там можно сделать стильные снимки, которые будет достаточно легко вписать в общую канву вашей ленты в «Инстаграме». Тут вам и паттерн, и прекрасный фон, дающий «воздух» в ленте. А еще эти фасады удобно «красить» в графических приложениях, чтобы снимки еще лучше подходили под вашу цветовую гамму.