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Где в Сыктывкаре лучше всего делать летние снимки «на аву»: советы фотографов

Где в Сыктывкаре лучше всего делать летние снимки «на аву»: советы фотографов

26 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Андрей Цветков / Где в Сыктывкаре лучше всего делать летние снимки «на аву»: советы фотографов
Сам по себе город - отличное место для съемки

Летнее время года - отличная пора для фотографий. Однако как выбрать правильное место? Стоит ли выбирать живописные поля или городскую архитектуру? Сыктывкарские фотографы рассказали порталу PG11.ru о том, как сделать отличный снимок для «авы».

Юлия Коваленко

Юлия Коваленко

В целом, хороший портрет, как и любое другое фото, летом можно сделать почти везде. Все зависит от ваших целей и желаний, внимания к деталям. Но если говорить о конкретных местах, то я очень советую поле близ Сыктывкара. Садитесь на 54 автобус и едете до остановки «Поворот на Верхний Чов». К вашим услугам огромное красивое поле, в 10 минутах ходьбы от которого есть река.

Если говорить о зеленых «природных» локациях в черте города, то я очень люблю парки (пусть это и весьма банальный вариант). К концу лета соцсети наполняют фотографии с рябиной. Ее можно найти, если прогуляться по улице Морозова.

Ну, и отдельно моя персональная любовь – это фасады зданий вроде новостроек по улице Карла Маркса. Это отличный вариант для блогеров. Там можно сделать стильные снимки, которые будет достаточно легко вписать в общую канву вашей ленты в «Инстаграме». Тут вам и паттерн, и прекрасный фон, дающий «воздух» в ленте. А еще эти фасады удобно «красить» в графических приложениях, чтобы снимки еще лучше подходили под вашу цветовую гамму.

Лариса Забоева


Лариса Забоева

Конец мая и начало июня — волшебное время, пора цветения! Вокруг столько цветущих деревьев и кустарников, каждый из которых так и притягивает взгляд своей красотой. Поэтому я всех своих клиентов приглашаю на фотосессии в цветущей черемухе, яблони и сирени. А также скоро зацветут и люпины. Их часто можно встретить в наших замечательных полях.

Фото Ларисы Забоевой

Людмила Удоратина

Людмила Удоратина

В новых районах нашего города архитектура просто волшебная! Очень много воздушности, линий, пересечений. Отлично подходит, чтобы сделать красочные и живописные снимки!
 

Фото Людмилы Удоратиной

Андрей Цветков

Андрей Цветков

Наш город - сам по себе замечательное место для фотографий. В нем очень много уникального, от архитектуры до общего настроения. Почти в любом месте можно сфотографироватсья, если уметь. 

Фото: Андрей Цветков / Ночной город

Есть определенное время, в которое удачнее всего фотографировать. Это час до заката солнца и час после восхода. Если знать основы фотографирования, то никаких проблем возникнуть не должно. К примеру, можно взять Заречье, которое днем выглядит мрачно, но на закате становится волшебным. 

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