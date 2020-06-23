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Сыктывкарские абитуриенты назвали плюсы и минусы дистанционного поступления в вуз

Сыктывкарские абитуриенты назвали плюсы и минусы дистанционного поступления в вуз

23 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Будущие студенты поделились размышлениями

Из-за бушующей в мире пандемии коронавируса поступления в вузы стали дистанционными. Отправить документы и даже пройти вступительные испытания пока возможно только дистанционно. Портал PG11.ru выяснил, что об этой ситуации думают сыктывкарские абитуриенты.

Большинство отмечает удобство такого способа поступления, но все равно считает, что лучше поступать в вуз «как обычно».

Евгения Смирнова

- На мой взгляд, поступить дистанционно проще, по большей степени, абитуриентам из других городов. Например, не нужно везти оригиналы документов. Пандемия, лично для меня, не особо повлияла на подготовку к экзаменам и испытаниям. Хотя, перенос экзаменов на более поздний период дал возможность лучше подготовиться.

Не думаю, что в этом году вузы получат каких-то «сторонних» абитуриентов, ведь на поступление в наше время влияют результаты ЕГЭ и дистанционное поступление не значит, что поступить сможет теперь кто угодно.

В целом, дистанционный формат поступления довольно удобен. Хотя, и в этом есть свои минусы. Думаю, в обычное, спокойное время, лучше будет вернуться к традиционному способу поступления.

Кто-то из абитуриентов относится к дистанционному способу поступления с недоверием из-за возможных сбоев и ошибок.

Антонина Морозова

- Считаю, что проще поступить дистанционно, ведь можно подать документы, не выходя из дома, тем более не нужно ехать в другой город, потому что из-за ситуации с коронавирусом отменили работу выездных комиссий. Но есть и минусы, например, если при подаче заявления возникнут вопросы, проще их задать на месте, а не по телефону. Также при дистанционной подаче документов могут возникнуть сбои и ошибки.

Близкие считают, что благодаря дистанционному поступлению процесс пройдет проще и будет больше желающих поступить. По моему мнению, состав абитуриентов действительно увеличится, потому что не у всех обычно  есть возможность приехать в другой город, чтобы подать документы.

А кто-то отмечает, что благодаря «дистанционке» многие смогут найти в себе решимость подать документы в вуз мечты.

Анастасия Бушманова

- Дистанционно в разы проще, так как в письменном виде всегда легче передавать какую-либо информацию, появляется дополнительное время на ее обдумывание. Но лично я хотела бы именно окунуться во всю эту атмосферу, познакомиться с новыми людьми.

Многих такое положение вещей не устраивает, но большая часть выдохнула и рада, что теперь можно никуда не ехать и не тратить лишние деньги. 

У меня есть много примеров, где люди понимали, что у них мало шансов и строили другие планы, а сейчас эти люди вместе со мной сканируют документы и регистрируются во всех вузах, ведь решиться сделать это дистанционно намного проще, чем ехать в приемную комиссию лично.

Вообще, как бы легче не было, я придерживаюсь мнения, что лучше все-таки поступать, как обычно. Это засталяет сильнее стараться и усерднее готовится и после всего гордиться тем ,что ты без каких-либо поблажек смог пройти этот нелегкий путь.

На официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми указаны все особенности приемной кампании 2020 года, которые появились в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Подать заявление и проверить его статус в этом году абитуриенты средних профессиональных учебных заведений могут только дистанционно. Для этого предлагается выбрать один из предложенных вариантов: 

  • на портале спо.дети11.рф
  • по электронной почте образовательной организации или информационной системы образовательной организации
  • через оператора почтовой связи

Абитуриенты вузов также смогут подать заявление и проверить его статус только дистанционно: через электронную систему вуза, на портале https://postupi.online или заказным письмом.

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А что вы думаете по этому поводу? Как бы вы хотели поступать в вуз? Делитесь мнениями в комментариях!

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Коронавирус Образование

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