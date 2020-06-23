Маски, халаты и термометры: как в Коми будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

В Сыктывкаре прошла пресс-конференция по поводу голосования по поправкам в Конституцию. На ней рассказали, как будет обеспечиваться безопасность людей.

Как отметил председатель избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев, предприняты все меры для обеспечения безопасности населения во время голосования. Средства индивидуальной защиты для сотрудников избиркома и участников голосования продолжают доставляться на участки.

Все сотрудники избирательной комиссии будут в средствах защиты: масках, перчатках, халатах, также они будут обеспечены санитайзерами. Поток людей будет регулироваться так, чтобы соблюдались меры социального дистанцирования. На входе в участок для голосования жителям Коми будут выдавать средства защиты: маски и перчатки. Также на входе будет измеряться температура. Если у человека выявят симптомы болезни, его изолируют и предоставят возможность проголосовать в отдельном помещении, - рассказывает председатель.

Помимо выдачи средств индивидуальной защиты, будут применяться и другие методики обеспечения безопасности населения. К примеру, теперь члены избирательной комиссии могут выезжать на места работы организаций, чтобы проводить голосование там с соблюдением всех мер санитарной защиты. Это сделано для разгрузки участков, где будет проводиться голосование.

С 20 июня идёт голосование отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдалённых местностях:

В настоящий момент 36 избирательных участковых комиссий совершили 53 выезда к отдельным участникам голосования в труднодоступных местах Республики Коми. Явка в таких местах составила 47%, потому что большинство жителей прописаны, однако не живут там. Из-за этого они попадают в списки, но не могут проголосовать. Такая проблема существует, мы стараемся ее решить, - заявляет Дмитрий Митюшев.

Председатель избирательной комиссии напомнил, что абсолютно любой гражданин может проголосовать дома, не посещая участок для голосования.

Сотрудники избиркома придут к гражданину на дом, максимально исключая прямой контакт. Вам передадут пакет, в котором будут находиться бланк, перчатки, маска, одноразовая ручка. Сможете заполнить бланк у себя дома и передать его членам избирательной комиссии, - сообщает Дмитрий Митюшев.

Режим работы участков для голосования в Республике Коми:

25 июня – с 16:00 до 20:00.

26 июня – с 16:00 до 20:00.

27 июня – с 10:00 до 20:00.

28 июня – с 10:00 до 20:00.

29 июня – с 16:00 до 20:00.

30 июня – с 16:00 до 20:00.

1 июля – с 8:00 до 20:00.

Проголосовать на дому можно в любой удобный день с 25 по 30 июня, а также 1 июля - в выбранное вами время. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию или передать вашу просьбу через родственников или волонтеров.



Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами). На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Голосование на дому будет максимально бесконтактным.



Ознакомиться с поправками в Конституцию РФ можно на сайте конституция2020.рф.