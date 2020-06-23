Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Маски, халаты и термометры: как в Коми будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Маски, халаты и термометры: как в Коми будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

23 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
yandex.ru / Маски, халаты и термометры: как в Коми будет проходить голосование по поправкам в Конституцию
Людей с признаками заболевания будут изолировать

В Сыктывкаре прошла пресс-конференция по поводу голосования по поправкам в Конституцию. На ней рассказали, как будет обеспечиваться безопасность людей. 

Как отметил председатель избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев, предприняты все меры для обеспечения безопасности населения во время голосования. Средства индивидуальной защиты для сотрудников избиркома и участников голосования продолжают доставляться на участки. 

Все сотрудники избирательной комиссии будут в средствах защиты: масках, перчатках, халатах, также они будут обеспечены санитайзерами. Поток людей будет регулироваться так, чтобы соблюдались меры социального дистанцирования. На входе в участок для голосования жителям Коми будут выдавать средства защиты: маски и перчатки. Также на входе будет измеряться температура. Если у человека выявят симптомы болезни, его изолируют и предоставят возможность проголосовать в отдельном помещении, - рассказывает председатель.

Помимо выдачи средств индивидуальной защиты, будут применяться и другие методики обеспечения безопасности населения. К примеру, теперь члены избирательной комиссии могут выезжать на места работы организаций, чтобы проводить голосование там с соблюдением всех мер санитарной защиты. Это сделано для разгрузки участков, где будет проводиться голосование.

С 20 июня идёт голосование отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдалённых местностях:

В настоящий момент 36 избирательных участковых комиссий совершили 53 выезда к отдельным участникам голосования в труднодоступных местах Республики Коми. Явка в таких местах составила 47%, потому что большинство жителей прописаны, однако не живут там. Из-за этого они попадают в списки, но не могут проголосовать. Такая проблема существует, мы стараемся ее решить, - заявляет Дмитрий Митюшев.

Председатель избирательной комиссии напомнил, что абсолютно любой гражданин может проголосовать дома, не посещая участок для голосования. 

Сотрудники избиркома придут к гражданину на дом, максимально исключая прямой контакт. Вам передадут пакет, в котором будут находиться бланк, перчатки, маска, одноразовая ручка. Сможете заполнить бланк у себя дома и передать его членам избирательной комиссии, - сообщает Дмитрий Митюшев.

Режим работы участков для голосования в Республике Коми:
25 июня – с 16:00 до 20:00.
26 июня – с 16:00 до 20:00.
27 июня – с 10:00 до 20:00.
28 июня – с 10:00 до 20:00.
29 июня – с 16:00 до 20:00.
30 июня – с 16:00 до 20:00.
1 июля – с 8:00 до 20:00.

Проголосовать на дому можно в любой удобный день с 25 по 30 июня, а также 1 июля - в выбранное вами время. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию или передать вашу просьбу через родственников или волонтеров.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами). На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Голосование на дому будет максимально бесконтактным.

Ознакомиться с поправками в Конституцию РФ можно на сайте конституция2020.рф.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Конституция

Читайте также: В Коми завершается распределение средств защиты для участников общероссийского голосования

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

506 выпускников Коми получили серебряные и золотые медали Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Тест: 10 вопросов о Великой Отечественной войне, на которые сможет ответить не каждый Читать
21 июня
Жителям Коми предлагают присоединиться к всероссийской Минуте молчания Читать
21 июня
Синоптики прогнозируют стабильно холодную погоду на неделе в Коми Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

21 июня
Минпромторг предоставил россиянам скидки до 25% на покупку авто
18 июня
Песков: во время голосования по изменениям в Конституции обеспечатся все меры безопасности
16 июня
Работающие в День всенародного голосования россияне получат двойную оплату
16 июня
До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни
15 июня
18 «коктейлей Молотова» и бомба: в России задержали подростка, который готовил теракт в школе
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru