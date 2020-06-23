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Россиянам рассказали, когда они снова смогут путешествовать

Россиянам рассказали, когда они снова смогут путешествовать

23 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
nevnov.ru
К началу июля начнут принимать гостей из других регионов

Руководитель Ростуризма объявила о старте туристического сезона на отечественных курортах. По словам Зарины Догузовой, с 1 июля все популярные направления внутри страны будут готовы принять туристов из других регионов, пишет Газета.ru.

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

- Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — передает РИА «Новости» слова главы ведомства со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Догузова отметила, что главной задачей на лето 2020 года считает безопасный и доступный отдых для российских граждан от Калининграда до Владивостока.

Ранее глава Ростуризма сообщала о том, что в некоторых регионах уже утверждены правила безопасного отдыха, и носить маски на пляже россиянам не понадобится. Она отмечала, что несмотря на такое послабление, текущая ситуация пока не позволяет говорить об отдыхе совсем без ограничений.

О сохранении обязательств по соблюдению безопасного расстояния говорила и вице-премьер республики Крым Ирина Кивикот. Она рассказала, что в республике ведется активная подготовка к сезону: 1 июля в Крыму планируется открыть свыше 400 пляжей. Подготовка включает в себя не только получение заключений о соответствии санитарным правилам, но и водолазное обследование дна и обучение спасателей, пояснила Кивикот.

О том, что туристическую отрасль для межрегиональных поездок планируется запустить в следующем месяце, говорил и замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

- В целом подход такой, что июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок, - заявил Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным 8 июня.

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Туризм

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