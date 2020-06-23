Ученые рассказали, когда аллергики смогут вздохнуть спокойно

Ученые рассказали, когда аллергики смогут вздохнуть спокойно23 июня 2020
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pixabay.com
Травы закончат свое пыление лишь к концу лета, уточнили эксперты
Цветение злаковых трав, которое в этом году протекает особенно бурно, пойдет на спад лишь после 10 июля. Об этом рассказал Валентин Введенский, доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН, пишут «Известия».
В мае он предсказывал активное цветение травы из-за похолодания в конце весны. Снижение температуры воздуха благоприятно сказывается на формировании побегов растений. Прогнозы сбылись, травы дали в два раза больше побегов, из-за чего ухудшилось самочувствие людей, страдающих от аллергии. С 8 июня индекс сервиса «Пыльца Club» находится на максимуме.
- Мы еще не достигли пика цветения злаковых. Апогей приходится на середину и конец июня. Снижения цветения можно ждать только после 10 июля, — отметил Валентин Введенский.
Пока же, по его словам, высокие температуры, которые сейчас установились в Москве, только способствуют цветению. Травы закончат свое пыление лишь к концу лета, уточнили эксперты.
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23 июня 2020, 09:55
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