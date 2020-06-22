Фото дня в Сыктывкаре: железные крылья в свинцовом небе

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: железные крылья в свинцовом небе22 июня 2020
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m.ang.le
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