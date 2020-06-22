В Коми завершилась операция по спасению московских туристов в Уральских горах

На выходных в единую дежурно-диспетчерскую службу Троицко-Печорского района поступило сообщение о том, что в Уральских горах в горном лагере «Европа-Азия» находятся парень и девушка из Москвы. У 24-летней девушки - серьезная травма ноги, передвигаться она не могла. Вызов был передан в Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС.

Как сообщает «Комиинформ», 21 июня в 11:20 из поселка Троицко-Печорск за туристами вылетел вертолет. Вертолет доставлял волонтеров на плато Маньпупунер, где они должны обустраивать туристические тропы. После заброски волонтеров вертолет направился в горный лагерь «Европа-Азия», где нелегальные туристы ожидают помощь.

Как рассказал руководитель администрации Троицко-Печорского района Алексей Целищев, буквально несколько минут назад вертолет сел в райцентре. Травмированную девушку доставили в Центральную районную больницу. Сейчас ее осматривают.

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