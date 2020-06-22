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Тест: 10 вопросов о Великой Отечественной войне, на которые сможет ответить не каждый22 июня 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
https://www.drive2.ru / Тест: 10 вопросов о Великой Отечественной войне, на которые сможет ответить не каждый
22 июня в России отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны. Именно в этот день в 1941 году на территорию СССР ворвались войска «оси», так называемая гитлеровская коалиция. Портал PG11.ru подготовил 10 вопросов о Великой Очетественной войне, чтобы вы могли проверить ваши знания об этом ужасном событии.
Ответьте всего на 10 вопросов и, разумеется, не забывайте делиться своими результатами в комментариях! Важно - чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!
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