Спикер Госсовета Коми подарила 90-летней бабушке скамейку (фото)

Долгожительница Выльтыдора Софья Александровна Бугаева отметила свой 90-летний юбилей. Об этом на своей странице рассказала спикер Госсовета Коми надежда Дорофеева, которая поздравила ветерана с праздником, пожелала крепкого здоровья и передала поздравительную телеграмму от Президента России.

В выборе подарка сомнений не было - родные подсказали, что именинница очень любит проводить время на открытом воздухе, но, к сожалению, рядом с домом нет удобной скамейки. Поэтому ситуацию было решено исправить, чтобы Софья Александровна осталась довольна сюрпризом.

- Я очень рада, что сегодня Софья Александровна не одна – её окружают дети, внуки и правнуки. Дай бог здоровья таким замечательным людям, которые прошли через множество испытаний и внесли большой вклад в развитие нашей республики! - отметила Надежда Дорофеева.

Софья Александровна Бугаева родилась в селе Вотча Сысольского района. В 10 лет потеряла отца, после - двоих братьев. Смерть старшего «вывела из колеи» и без того больную мать, поэтому через несколько лет скончалась и она. Соне, вместе с девятилетней сестрой Лидой, пришлось рано взрослеть – девочки занимались сельским хозяйством, работали в колхозе. Еды было мало, спасала лишь корова: на молоко можно было обменять у сельчан муку или другие продукты. Выпекали лепёшки из клевера и хвоща, собирали замороженную картошку. Девчонок хотели забрать в детдом, но под опеку их взяли старшие сестры, которые на тот момент жили в Сыктывкаре. Приезжали нечасто, поэтому Соня и Лида большую часть времени всё равно оставались одни, учились в школе и работали. Несмотря на то, что в колхозе очень не хотели отпускать молодых работников, после войны они твердо решили поступать в столичное училище. Там Софья освоила специальность «телефониста» и познакомилась со своим будущим мужем Виталием. Получив аттестаты, пара переехала в Выльтыдор - обустраивать семейное счастье. Супруг работал капитаном сухогруза, жена – секретарем руководителя «Сысолалес». Душа в душу они прожили 65 лет, занимались садоводством, держали скотину. Но, к сожалению, 3 года назад Виталий Степанович ушел из жизни.

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