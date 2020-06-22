В Сыктывкаре отремонтируют одну из самых разбитых дорог

В Сыктывкаре проходит ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Многие из них находятся в плачевном состоянии. Журналист портала PG11.ru побывал на улицах города, чтобы узнать, какие дороги пережили зиму.

Дорога по улице Чернова

Журналист побывал на дорогах, которые отремонтировали в рамках проекта БКАД в 2019 году, чтобы проверить, как они пережили зиму. Большинство дорог достойно перенесло погодные перепады.

Дорога по улице Карла Маркса

Дорога по улице Старовского

В ходе обследования были замечены большие ямы на улице Оплеснина. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы узнать, почему дорога находится в таком состоянии.

Состояние дорог на улице Оплеснина

В администрации сообщили, что на наше сообщение выехала комиссия и проверила состояние дорог. По результатам обследования обнаружены два провала: первый находится на пересечении улиц Маегова - Оплеснина, второй на пересечении улиц Оплеснина - Карла Маркса. Оба провала образовались вследствие проведения работ по перекладке водопровода осенью 2019 года ОАО «Сыктывкарский Водоканал».

Состояние дорог на улице Оплеснина

Мэрия заявила, что ямы будут заделаны в срок до 30 августа. Также отметили, что проезжая часть по улице Оплеснина, которая была отремонтирована в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не затронута.

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