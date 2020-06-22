Жители Коми могут не поверять счетчики до 2021 года

В связи с пандемией коронавируса в Коми введен мораторий на поверку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба стройжилтехнадзора региона.

Все индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета коммунальных ресурсов могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года.

Эта норма также распространяется на приборы учета, неповеренные своевременно в срок до 6 апреля 2020 г. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг.

Данная мера направлена на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции, поскольку поверка приборов учета требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя на территории жилого помещения владельца. Служба РК стройжилтехнадзора обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки приборов учета. Недобросовестные компании могут воспользоваться низкой информированностью жителей и навязать услуги по поверке счетчиков.

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