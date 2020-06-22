В фонтане у «Детского мира» в Сыктывкаре обнаружили протечку (фото)

В сыктывкарском фонтане обнаружили течь. Вода вытекает и заливает тротуар. Когда планируют починить сооружение? Портал PG11.ru попытался разобраться в этом.

В нашу редакцию поступила жалоба от читателя по поводу протекающего фонтана возле «Детского мира». Сооружение протекло сразу в нескольких местах.

В администрации города Сыктывкара ответили, что эта проблема случается каждый год. Ремонтом занимается «Жилкомсервис». Но пока что неизвестно, когда они отремонтируют фонтан.



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