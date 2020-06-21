Фото дня от сыктывкарца: дорога в лето

Сегодня, как и всю следующую неделю, в Сыктывкаре будет не самая хорошая погода. Синоптики даже ждут, что местами на территории Коми будут заморозки. Поэтому сейчас еще приятнее смотреть на снимки летнего Сыктывкара в тот момент, когда погода в нем была хорошей: солнечной и беззаботной.

@_kirya_10

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