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506 выпускников Коми получили серебряные и золотые медали

506 выпускников Коми получили серебряные и золотые медали

21 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: пресс-служба Минобраза Коми / Каждый восьмой выпускник в Коми стал медалистом
Награду за успехи в учебе получил каждый восьмой выпускник

Каждый восьмой выпускник в Коми стал медалистом. Радостную статистику приводит пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики республики. 

В 2019-2020 учебному году 506 выпускников Коми отмечены наградой. Среди них 365 золотых медалистов - выпускников 11 классов образовательных организаций 19 муниципальных образований (за исключением Койгородского района) и 141 серебряный медалист - выпускники 11 классов образовательных организаций 18 муниципальных образований (за исключением Вуктыла, Койгородского и Троицко-Печорского районов).

Больше всех золотых медалистов выпустила школа №23 города Воркуты – 19 человек. Среди сельских школ по этому показателю лидируют средние образовательные школы сел Корткерос и Объячево – в их активе по пять круглых отличников. 

Всех выпускников с окончанием школы поздравила министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова. 

В жизни 14260 наших выпускников 9-ых и 11-ых классов школ республики произошло важное событие! Они получили аттестаты об основном общем либо среднем общем образовании. Это не просто документ, а знак завершения очень важного этапа в жизни каждого человека – школьной поры и огромный повод для гордости родителей. Впереди каждого из вас ожидает взрослая жизнь. Ваша юность проходит в многоликое, непростое время. Сегодня особенно важно найти себя, поэтому я желаю каждому встать на верную дорогу, выбрать профессию, которая будет отвечать вашим запросам, возможностям и интересам, - написала министр на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Выпускники школ Сыктывкара получили 130 золотых и 53 серебряных медалей. Золотые медали:

  • МАОУ «СОШ № 1» – 3 
  • МАОУ «СОШ № 7» – 3
  • МОУ «СОШ № 9» – 2 
  • МАОУ «СОШ № 12» – 9 
  • МОУ «СОШ № 15» – 1
  • МАОУ «СОШ № 16» – 6 
  • МАОУ «СОШ № 18» – 4
  • МАОУ «СОШ № 21» – 1
  • МАОУ «СОШ № 24» – 2 
  • МАОУ «СОШ № 25» –11
  • МАОУ «СОШ № 36» – 1
  • МАОУ «СОШ № 38» – 3 
  • МАОУ «СОШ № 43» – 3
  • МАОУ «Русская гимназия» – 3 
  • МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» – 18
  • МОУ Гимназия КНГ – 4 
  • МАОУ «Женская гимназия» – 6 
  • МАОУ «Технологический лицей» – 8
  • МАОУ «СОШ № 22» – 5
  • МОУ «СОШ № 27» – 2
  • МАОУ «СОШ № 28» – 1
  • МОУ «СОШ № 30» – 5
  • МАОУ «СОШ № 31» – 1
  • МАОУ «Гимназия № 1» – 7
  • МАОУ «Лицей № 1» – 7
  • Физико-математический лицей-интернат – 4 
  • Коми республиканский лицей при СГУ – 7
  • Гимназия искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова – 3 

Серебряные медали:

  • МАОУ «СОШ № 1» – 5 
  • МАОУ «СОШ № 7» – 1 
  • МАОУ «СОШ № 12» – 1
  • МАОУ «СОШ № 16» – 3
  • МАОУ «СОШ № 18» – 1
  • МАОУ «СОШ № 21» – 2
  • МАОУ «СОШ № 22» – 1
  • МАОУ «СОШ № 25» – 3
  • МАОУ «СОШ № 28» – 1
  • МАОУ «СОШ № 38» – 2
  • МАОУ «СОШ № 43» – 1
  • МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» – 6 
  • МОУ Гимназия КНГ – 4
  • МАОУ «Женская гимназия» – 3
  • МАОУ «Технический лицей» – 1
  • МАОУ «Гимназия № 1» – 4 
  • МАОУ «Лицей № 1» – 5
  • «Физико-математический лицей-интернат» – 5
  • ГОУ РК «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете» – 4

В Ухте 51 выпускник отмечен золотыми медалями и 21 – серебряными. Золотые медали:

  • МОУ «Лицей № 1» – 9
  • МАОУ «УТЛ» – 8
  • МОУ «ГИЯ» – 3
  • МОУ «СОШ № 2» – 1
  • МОУ «СОШ № 3» – 3 
  • МОУ «СОШ № 5» – 1
  • МОУ «СОШ № 10» – 5
  • МОУ «СОШ № 13» – 2
  • МОУ «СОШ № 15» – 4
  • МОУ «СОШ № 17» – 1
  • МБОУ «СОШ № 18» – 2
  • МОУ «СОШ № 19» – 3
  • МОУ «СОШ № 20 с УИОП» – 3
  • МОУ «СОШ № 21 с УИОП» – 3 
  • МОУ «СОШ № 22» – 3

Серебряные медали:

  • МОУ «Лицей № 1» – 5 
  • МАОУ «УТЛ» – 5 
  • МОУ «ГИЯ» – 2 
  • МОУ «СОШ № 7» – 1
  • МОУ «СОШ № 10» – 1 
  • МОУ «СОШ № 17» – 1 
  • МОУ «СОШ № 20 с УИОП» – 1 
  • МОУ «СОШ № 21 с УИОП» – 3 
  • МОУ «СОШ № 22» – 2

Выпускники Воркуты награждены 47 золотыми и 7 серебряными медалями. Золотые медали:

  • МОУ «СОШ № 12» – 4 
  • МОУ «СОШ № 13» – 3 
  • МОУ «СОШ № 14» – 1 
  • МОУ «СОШ № 23» – 19 
  • МОУ «СОШ № 26» – 4 
  • МОУ «СОШ № 35 с УИОП» – 2 
  • МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» – 2 
  • МОУ «СОШ № 40 с УИОП» – 1 
  • МОУ «СОШ № 42» – 1 
  • МОУ «Гимназия № 1» – 3
  • МОУ «Гимназия № 2» – 1 
  • МОУ «Гимназия № 6» – 6

Серебряные медали: 

  • МОУ «СОШ № 23» – 2 
  • МОУ «СОШ № 35 с УИОП» – 2 
  • МОУ «Гимназия № 1» – 3 

Выпускники муниципального района «Сосногорск» награждены 21 золотой и 13 серебряными медалями. Золотые медали:

  • МБОУ «СОШ № 1» – 2
  • МБОУ «СОШ № 2» – 3 
  • МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» – 3
  • МБОУ «СОШ № 4» – 1 
  • МБОУ «СОШ № 5» – 5
  • МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» – 3
  • МБОУ «Кадетская школа» – 1 
  • МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес – 3

Серебряные медали:

  • МБОУ «СОШ № 1» – 1 
  • МБОУ «СОШ № 2» – 1 
  • МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» – 2 
  • МБОУ «СОШ № 5» – 1 
  • МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» – 5 
  • МБОУ «СОШ» пгт. Войвож – 3

В Инте 18 выпускников получили золотые медали и 2 – серебряные. Золотые медали:

  • МБОУ «СОШ № 5» - 1 
  • МБОУ «СОШ № 10» - 4 
  • МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» - 2 
  • МБОУ «Гимназия № 2» - 10 
  • МАОУ Гимназия № 3 – 1

Серебряные медали:  

  • МБОУ «СОШ № 9» – 1
  • МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» – 1

В Усинске 13 учащихся окончили школу с золотой медалью и 6 - с серебряной. Золотые медали: 

  • МБОУ «СОШ № 1» – 1
  • МАОУ СОШ 3 УИОП – 4 

Серебряные медали 

  • МБОУ «СОШ № 1» – 1
  • МАОУ «СОШ 3 УИОП» – 1
  •  МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» – 4

Выпускники Вуктыла награждены 4 золотыми медалями:  

  • МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» – 3 
  • МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл –1

В муниципальном районе «Печора» - 10 золотых и 5 серебряных медалистов. Золотые медали:

  • МОУ «Гимназия №1» – 2 
  • МОУ «СОШ №3» – 3 
  • МОУ «СОШ №10» – 5 

Серебряные медали

  • МОУ «Гимназия №1» – 2
  • МОУ «СОШ №9» – 1 
  • МОУ «СОШ №83» – 2

Среди сельских районов лидерами по числу медалистов стали: Сыктывдинский район (12 золотых и 3 серебряных), Усть-Вымский район (11 и 5) и Корткеросский район (10 и 5).

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