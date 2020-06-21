506 выпускников Коми получили серебряные и золотые медали

Каждый восьмой выпускник в Коми стал медалистом. Радостную статистику приводит пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики республики.

В 2019-2020 учебному году 506 выпускников Коми отмечены наградой. Среди них 365 золотых медалистов - выпускников 11 классов образовательных организаций 19 муниципальных образований (за исключением Койгородского района) и 141 серебряный медалист - выпускники 11 классов образовательных организаций 18 муниципальных образований (за исключением Вуктыла, Койгородского и Троицко-Печорского районов).

Больше всех золотых медалистов выпустила школа №23 города Воркуты – 19 человек. Среди сельских школ по этому показателю лидируют средние образовательные школы сел Корткерос и Объячево – в их активе по пять круглых отличников.

Всех выпускников с окончанием школы поздравила министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

В жизни 14260 наших выпускников 9-ых и 11-ых классов школ республики произошло важное событие! Они получили аттестаты об основном общем либо среднем общем образовании. Это не просто документ, а знак завершения очень важного этапа в жизни каждого человека – школьной поры и огромный повод для гордости родителей. Впереди каждого из вас ожидает взрослая жизнь. Ваша юность проходит в многоликое, непростое время. Сегодня особенно важно найти себя, поэтому я желаю каждому встать на верную дорогу, выбрать профессию, которая будет отвечать вашим запросам, возможностям и интересам, - написала министр на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Выпускники школ Сыктывкара получили 130 золотых и 53 серебряных медалей. Золотые медали:

МАОУ «СОШ № 1» – 3

МАОУ «СОШ № 7» – 3

МОУ «СОШ № 9» – 2

МАОУ «СОШ № 12» – 9

МОУ «СОШ № 15» – 1

МАОУ «СОШ № 16» – 6

МАОУ «СОШ № 18» – 4

МАОУ «СОШ № 21» – 1

МАОУ «СОШ № 24» – 2

МАОУ «СОШ № 25» –11

МАОУ «СОШ № 36» – 1

МАОУ «СОШ № 38» – 3

МАОУ «СОШ № 43» – 3

МАОУ «Русская гимназия» – 3

МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» – 18

МОУ Гимназия КНГ – 4

МАОУ «Женская гимназия» – 6

МАОУ «Технологический лицей» – 8

МАОУ «СОШ № 22» – 5

МОУ «СОШ № 27» – 2

МАОУ «СОШ № 28» – 1

МОУ «СОШ № 30» – 5

МАОУ «СОШ № 31» – 1

МАОУ «Гимназия № 1» – 7

МАОУ «Лицей № 1» – 7

Физико-математический лицей-интернат – 4

Коми республиканский лицей при СГУ – 7

Гимназия искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова – 3

Серебряные медали:

МАОУ «СОШ № 1» – 5

МАОУ «СОШ № 7» – 1

МАОУ «СОШ № 12» – 1

МАОУ «СОШ № 16» – 3

МАОУ «СОШ № 18» – 1

МАОУ «СОШ № 21» – 2

МАОУ «СОШ № 22» – 1

МАОУ «СОШ № 25» – 3

МАОУ «СОШ № 28» – 1

МАОУ «СОШ № 38» – 2

МАОУ «СОШ № 43» – 1

МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» – 6

МОУ Гимназия КНГ – 4

МАОУ «Женская гимназия» – 3

МАОУ «Технический лицей» – 1

МАОУ «Гимназия № 1» – 4

МАОУ «Лицей № 1» – 5

«Физико-математический лицей-интернат» – 5

ГОУ РК «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете» – 4

В Ухте 51 выпускник отмечен золотыми медалями и 21 – серебряными. Золотые медали:

МОУ «Лицей № 1» – 9

МАОУ «УТЛ» – 8

МОУ «ГИЯ» – 3

МОУ «СОШ № 2» – 1

МОУ «СОШ № 3» – 3

МОУ «СОШ № 5» – 1

МОУ «СОШ № 10» – 5

МОУ «СОШ № 13» – 2

МОУ «СОШ № 15» – 4

МОУ «СОШ № 17» – 1

МБОУ «СОШ № 18» – 2

МОУ «СОШ № 19» – 3

МОУ «СОШ № 20 с УИОП» – 3

МОУ «СОШ № 21 с УИОП» – 3

МОУ «СОШ № 22» – 3

Серебряные медали:

МОУ «Лицей № 1» – 5

МАОУ «УТЛ» – 5

МОУ «ГИЯ» – 2

МОУ «СОШ № 7» – 1

МОУ «СОШ № 10» – 1

МОУ «СОШ № 17» – 1

МОУ «СОШ № 20 с УИОП» – 1

МОУ «СОШ № 21 с УИОП» – 3

МОУ «СОШ № 22» – 2

Выпускники Воркуты награждены 47 золотыми и 7 серебряными медалями. Золотые медали:

МОУ «СОШ № 12» – 4

МОУ «СОШ № 13» – 3

МОУ «СОШ № 14» – 1

МОУ «СОШ № 23» – 19

МОУ «СОШ № 26» – 4

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» – 2

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» – 2

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» – 1

МОУ «СОШ № 42» – 1

МОУ «Гимназия № 1» – 3

МОУ «Гимназия № 2» – 1

МОУ «Гимназия № 6» – 6

Серебряные медали:

МОУ «СОШ № 23» – 2

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» – 2

МОУ «Гимназия № 1» – 3

Выпускники муниципального района «Сосногорск» награждены 21 золотой и 13 серебряными медалями. Золотые медали:

МБОУ «СОШ № 1» – 2

МБОУ «СОШ № 2» – 3

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» – 3

МБОУ «СОШ № 4» – 1

МБОУ «СОШ № 5» – 5

МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» – 3

МБОУ «Кадетская школа» – 1

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес – 3

Серебряные медали:

МБОУ «СОШ № 1» – 1

МБОУ «СОШ № 2» – 1

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» – 2

МБОУ «СОШ № 5» – 1

МАОУ «Гимназия г. Сосногорска» – 5

МБОУ «СОШ» пгт. Войвож – 3

В Инте 18 выпускников получили золотые медали и 2 – серебряные. Золотые медали:

МБОУ «СОШ № 5» - 1

МБОУ «СОШ № 10» - 4

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» - 2

МБОУ «Гимназия № 2» - 10

МАОУ Гимназия № 3 – 1

Серебряные медали:

МБОУ «СОШ № 9» – 1

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» – 1

В Усинске 13 учащихся окончили школу с золотой медалью и 6 - с серебряной. Золотые медали:

МБОУ «СОШ № 1» – 1

МАОУ СОШ 3 УИОП – 4

Серебряные медали

МБОУ «СОШ № 1» – 1

МАОУ «СОШ 3 УИОП» – 1

МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» – 4

Выпускники Вуктыла награждены 4 золотыми медалями:

МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» – 3

МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл –1

В муниципальном районе «Печора» - 10 золотых и 5 серебряных медалистов. Золотые медали:

МОУ «Гимназия №1» – 2

МОУ «СОШ №3» – 3

МОУ «СОШ №10» – 5

Серебряные медали

МОУ «Гимназия №1» – 2

МОУ «СОШ №9» – 1

МОУ «СОШ №83» – 2

Среди сельских районов лидерами по числу медалистов стали: Сыктывдинский район (12 золотых и 3 серебряных), Усть-Вымский район (11 и 5) и Корткеросский район (10 и 5).

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