Синоптики прогнозируют стабильно холодную погоду на неделе в Коми

Синоптики прогнозируют стабильно холодную погоду на неделе в Коми21 июня 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Неделя с 22 по 26 июня в Коми будет холодной
Возможны заморозки
На рабочей неделе в Коми ожидается стабильная, но холодная погода. Периодически возможны заморозки. Подробный прогноз дали синоптики Коми ЦГМС.
Как объяснили специалисты, по периферии высотного циклона с центром над Сибирью в наш регион воздух будет поступать из Арктики. Поэтому в первую половину недели ожидаются дожди. С четверга, на фоне роста атмосферного давления и прояснений, в низких местах велика вероятность слабых заморозков.
Днем температура воздуха ожидается в пределах 8...13С, только на юго-западе в понедельник и во вторник до 18С. Холодными прогнозируются и ночи, температура будет опускаться до 2...7С, местами до 0...-1С.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
21 июня 2020, 10:46
Комментарии 0