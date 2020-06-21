Синоптики прогнозируют стабильно холодную погоду на неделе в Коми

На рабочей неделе в Коми ожидается стабильная, но холодная погода. Периодически возможны заморозки. Подробный прогноз дали синоптики Коми ЦГМС.

Как объяснили специалисты, по периферии высотного циклона с центром над Сибирью в наш регион воздух будет поступать из Арктики. Поэтому в первую половину недели ожидаются дожди. С четверга, на фоне роста атмосферного давления и прояснений, в низких местах велика вероятность слабых заморозков.

Днем температура воздуха ожидается в пределах 8...13С, только на юго-западе в понедельник и во вторник до 18С. Холодными прогнозируются и ночи, температура будет опускаться до 2...7С, местами до 0...-1С.

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