Фото дня в Сыктывкаре: прекрасный летний рассвет

Пока большинство сыктывкарцев встречает рассветы в уютной кровати, кто-то делает уютные фотографии восходящего солнца вдали от шума города. Снимки рассвета на берегу реки попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Юрий Ветошкин

- Рассвет, новый летний день!

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