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Фото дня в Сыктывкаре: прекрасный летний рассвет20 июня 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Юрий Ветошкин / Фото дня в Сыктывкаре: прекрасный летний рассвет
Пока большинство сыктывкарцев встречает рассветы в уютной кровати, кто-то делает уютные фотографии восходящего солнца вдали от шума города. Снимки рассвета на берегу реки попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Юрий Ветошкин
- Рассвет, новый летний день!
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