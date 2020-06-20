Изящные фигуры и смелое декольте: пять эффектных снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Лето окончательно завоевало Коми и хоть иногда в Сыктывкар возвращаются дожди и прохлада, девушки уже с удовольствием устраивают яркие летние фотосессии. Мы публикуем в нашей подборке лучшие кадры, которые сделали горожанки за последнюю неделю.

@kristinayashina20

- #pg_beauty

@bolshakova_j

- #pg_beauty #summer #sunshine #car #sportcar #yellow #girl #sportgirl #body #life #love #syktyvkar

@kristina_tomsha_

- Да ладно, мы оба знаем, ты никогда не сможешь уйти. #pg_beauty

@_fayacharmy_

- Еще одна случайная фотография и какие живые эмоции. Красиво сдуть одуванчик так и не получилось. Для поднятия настроения тоже можете попробовать пофоткаться во время «сдувания» одуванчика. #сыктывкар #одуванчики #фотография #смех #улыбка #счастье #эмоции #пг_красота #солнце #закат #syktyvkar #dandelion #sunset #laughter #sun #happy #smile #emotions #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #likeme #me #beauty #pg_beauty

@natatalalaa

- Лето - это капелька неба в ладонях, капелька света на ресницах и капелька незабываемой жизни. #сыктывкар #коми #республикакоми #ухта #усинск #воркута #микунь #россия #киров #самара #воронеж #краснодар #питер #pg_beauty #лето2020

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