Фото дня от сыктывкарки: «кингконгозавр», или максимальная защита от коронавируса

Чего только не увидят наши читатели. Вот и на этот раз сыктывкарка наткнулась на весьма необычный способ защитить себя от коронавируса: в автобусе она встретила человека в маске динозавра. Именно ее снимок попадает в рубрику «Фото дня».

Ксения Астахова

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