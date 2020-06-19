Фото дня от сыктывкарки: «кингконгозавр», или максимальная защита от коронавируса

Горожане делятся снимками из своих прогулок по республике
Фото дня от сыктывкарки: «кингконгозавр», или максимальная защита от коронавируса19 июня 2020
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Ксения Астахова
Чего только не увидят наши читатели. Вот и на этот раз сыктывкарка наткнулась на весьма необычный способ защитить себя от коронавируса: в автобусе она встретила человека в маске динозавра. Именно ее снимок попадает в рубрику «Фото дня».
Ксения Астахова
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19 июня 2020, 17:06
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