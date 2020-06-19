Сыктывкарский нарколог: «Женщины быстрее становятся алкоголиками»

В Коми всегда остро стояла проблема северного алкоголизма. Согласно статистике, в Сыктывкаре на 2019 год зарегистрировано 2813 человек с алкогольной зависимостью, из них 527 - женщины. Портал PG11.ru узнал у медицинского психолога, чем опасен женский алкоголизм.

По данным республиканской наркологии, соотношение женщин и мужчин с алкогольной зависимостью в Республике Коми составляет один к четырем. То есть каждый пятый зависимый от алкоголя, состоящий на учете в наркологии - женщина. Если смотреть статистику в динамике за несколько последних лет, можно увидеть, что начиная с 2017 года прослеживается незначительное, но снижение показателей количества женщин с алкогольной зависимостью. Медицинский психолог Елена Трухина рассказала, почему женщины становятся алкоголиками:

Не зря гласит народная мудрость: «Муж пьет - полдома горит, жена пьет - весь дом горит». И если женщина начала злоупотреблять алкоголем, то у нее очень большие шансы впасть в алкогольную зависимость, потерять детей, работу, семью, родных и погибнуть. Шансов больше, чем у любого мужчины.

Елена Трухина отмечает основные факторы, почему у женщин выше вероятность стать алкоголиком, чем у мужчин:

наследственность, или генетическая предрасположенность

Клинические исследования, которые проводились с однояйцевыми близнецами на протяжении 30 лет, подтвердили существование наследственной склонности к алкоголизму. По данным исследований, наследственная отягощенность (или склонность) алкоголизмом у женщин доходит до 90% случаев.

различное содержание воды в мужском и в женском организме

В организме женщин воды примерно на 10% меньше, чем в мужском. Это определяет неодинаковую концентрацию этанола в крови. Согласно этим данным, при одинаково выпитой дозе содержание этанола в крови у женщин всегда будет выше, чем у мужчин.

различное содержание жиров в организме

При растворении этилового спирта в воде его концентрация снижается, а накопление этанола в жирах, напротив, способствует повышению его содержания в органах и тканях. А так как в женском организме содержится намного больше жировой клетчатки и меньше воды, чем в мужском, они становятся более уязвимыми к действию алкоголя.

различная концентрация основных ферментов расщепляющих этанол

В женском организме их уровень ниже, чем в мужском. Такой биологический фактор как колебания уровня гормонов, которые происходят в женском организме во время менструального цикла и в период менопаузы, также могут повлиять на усваивание алкоголя.

Психолог также отмечает, что поражение печени, разрушение гепатоцитов, клеток у женщин происходит намного быстрее и при действии меньших доз спиртного. Алкогольный гепатит и цирроз печени развивается чаще, чем у мужчин.

Женский организм более уязвим к данным заболеваниям в связи с реакциями на этиловый спирт полового гормона эстрогена. Повреждение головного мозга (алкогольная энцефалопатия) у женщин происходит и быстрей, и чаще, чем у мужчин. Проявляются повреждения в снижении когнитивных функций, а это память, внимание, мышление. Причем это происходит незаметно для употребляющего алкоголь человека, так как оценить себя адекватно чаще всего у него уже нет возможности, - отмечает медицинский психолог.

Елена Трухина заявляет, что один из самых важных факторов, которые запускают формирование женского алкоголизма - нервное истощение, связанное с напряженным ритмом жизни и чрезмерной загруженности.

Подверженные психологическим проблемам женщины зачастую не замечают, как стресс постепенно приучает их к регулярному вечернему бокалу вина или к такому развлечению как «пятница». Так начинает формироваться женский алкоголизм, - заявляет психолог.

Также сотрудник наркологии заявляет, что существует «феномен спаивания». Как описано в зарубежных исследованиях, мужья заставляют свою жену принимать большие дозы алкоголя. В основе феномена лежит идеология ролевого выравнивания, придания однородности семейной системе. Таким образом, мужья алкоголики желают достичь духовного и сексуального единства в семье.

Алкоголь является средством внутрисемейной адаптации, в связи с этим риск развития зависимости у женщин, проживающих с партнерами-алкоголиками, очень высок. Представители прекрасного пола в таких семьях оправдывают свой алкоголизм убеждением: «Я выпиваю с ним вместе, чтоб меньше ему досталось», - заявляет Елена Трухина.

Сотрудник наркологии отмечает, что развитие «вдовьего» алкоголизма характерно для женщин зрелого и пожилого возраста, что обусловлено спецификой социально-демографической ситуации. В возрасте от 45 до 55 лет часто имеются признаки атеросклероза мозговых сосудов, что ускоряет переход алкоголизации в зависимость.

Наверное, самым важным фактором считается «семейный алкоголизм» или положительное отношение к алкоголю в семье. Ребенок растет в таком окружении, впитывает как губка все то, что видит, перенимает и запечатлевает в своей памяти людей со стаканом в руке. Если родители в семье употребляют, то и ребенок, как следствие, будет употреблять алкоголь. И вероятность, что он за короткий срок станет алкоголиком, очень высока. Дети, рожденные от алкоголиков, входят в группу высокого риска и чаще других сталкиваются с трудностями обучения в школе, у них высокий риск не приспособиться к взрослой жизни и как правило, они часто пополняют ряды алкоголиков и наркоманов, - заключает Елена Трухина.

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