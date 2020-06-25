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«Парковку превратили в остановку!»: сыктывкарцы рассказали о беспределе администрации

«Парковку превратили в остановку!»: сыктывкарцы рассказали о беспределе администрации

25 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Россия 1 / План застройки
Мэрия прокомментировала обвинения горожан

Сыктывкарцы жалуются на то, что парковку у их дома незаконно превратили в остановку. Жильцы дома намерены обратиться в суд. Портал PG11.ru выяснил подробности.

Речь идет о доме №110 на улице Тентюковской.

- На придомовой территории есть гостевая парковка прямо напротив подъезда. Администрация использовала ее для остановки автобусов. То есть два года там была парковка, и в один день установили знаки. Оштрафовали за якобы неправильную парковку огромное количество людей, - делятся горожане.

Также сыктывкарцы рассказали, что сейчас автобусная остановка находится на крыльце дома, пассажиры  прячутся там от дождя и солнца, мусорят и шумят.

Жильцы считают, что в администрации так решили сэкономить:

- Все очень удобно сделали, не надо бетонировать остановку, подъемы и ставить павильон.

Мэрия ссылается на жалобы пассажиров: до строительства дома люди садились на автобусы там, где сейчас находится въезд во двор, потом остановку переносили несколько раз, пока не обнаружили, что лучшего места для остановки, чем парковочный карман, не найти. Начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь сообщил, что земля, на которой сейчас находится остановка, принадлежит мэрии, и она вправе распоряжаться ею по своему усмотрению:

- Этот карман изначально был запланирован под остановочный комплекс, он находится на муниципальной земле, поэтому мы в полном праве размещать здесь остановочный комплекс.

Однако на плане застройщика остановка находится совсем в другом месте, а карман действительно был запланирован под парковку.

Слева от подъезда есть небольшая парковка, также место для машин предусмотрено на заднем дворе.

Остается только ждать, когда разрешится конфликт, чтобы с уверенностью сказать, кто же все-таки прав: мэрия или жильцы дома.

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