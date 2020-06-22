Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Отопление отключила, но платить за него заставили»: жители Коми обвиняют организации в завышенных счетах

«Отопление отключила, но платить за него заставили»: жители Коми обвиняют организации в завышенных счетах

22 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
В компании заявляют, что счетчики помогут уменьшить стоимость услуг

Зачастую люди замечают, что суммы в квитанциях об оплате коммунальных платежей необоснованно завышены. Иногда приходится платить даже за то, что не подключено. В редакцию PG11.ru обратились жители Коми с жалобами на тепловую компанию.

Сыктывкарка Анна Липова рассказала о необоснованных платежах тепловой компании. Работники организации обещали, что после установки счетчиков цены станут ниже. Однако это оказалось совсем не так:

Летом прошлого года жители нашего дома начали устанавливать индивидуальный счетчик, чтобы мы могли регулировать отопление и платить поменьше. В тепловой компании нас предупредили, что пока все квартиры не установят, у нас плата будет не намного меньше, - отмечает сыктывкарка.

Однако счетчики не помогли. В квитанциях были указаны цены даже выше прошлогодних. Анна утверждает, что в квитанциях людей с счетчиками были суммы даже больше, чем у тех, у кого таких устройств нет. 

В апреле и мае я вообще дома не жила, а отопление перед отъездом полностью отключила. Однако мне пришли счета около двух тысяч рублей. Приходится платить за то, чего нет. В тепловой компании мне сказали, что пока все жильцы не подключат счетчики, выгоды не будет. Это что вообще такое? - сетует Анна.

Жительница Выльгорта Светлана Бурдунюк тоже столкнулась с повышением цен на тарифы. Однако в ее случае с общедомовыми нуждами. 

Тепловая компания выставляет жителям дома 11 на Школьном переулке села Выльгорт необоснованно завышенные счета. Например, в квартире 29 за март 2020 года общедомовые нужды выходят 1944 рубля. А в апреле - 2314 рублей. Однако индивидуальное потребление значительно ниже, - отмечает местная жительница.

У Светланы возник вопрос, откуда «Сыктывдинская тепловая компания» берет такие суммы, если места общего пользования у ее дома составляют 950 квадратных метров.

«Сыктывдинская тепловая компания» рассказала о том, как рассчитываются жилищно-коммунальные услуги:

Расчет коммунальных платежей за тепловые услуги осуществляется равномерно в течении календарного года. Если жители хотят оплачивать только отопительный период ( по факту общедомового отопительного периода), они должны предоставить протокол общегодомового собрания, где будет 100% голосование «за», - сообщают в тепловой компании.

В «Сыктывдинской тепловой компании» отмечают, что всего есть четыре формы расчета платы за услуги ЖКХ:

  • для многоквартирных домов, которые не оборудованы коллективным (общедомовым) прибором учета.
  • для многоквартирных домов, которые оборудованы коллективным (общедомовым) прибором учета и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальным или общими приборами учета.
  • для многоквартирных домов, которые оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета, но ни одно не оборудовано индивидуальными счетчиками.
  • для многоквартирных домов, в котором все помещения оборудованы индивидуальными счетчиками.

Для каждой формы предусмотрен свой тариф и свой размер оплаты.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
ЖКХ

Читайте также: Стало известно, какие дороги Сыктывкара починят в 2020 году

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

506 выпускников Коми получили серебряные и золотые медали Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Тест: 10 вопросов о Великой Отечественной войне, на которые сможет ответить не каждый Читать
вчера
Жителям Коми предлагают присоединиться к всероссийской Минуте молчания Читать
вчера
Синоптики прогнозируют стабильно холодную погоду на неделе в Коми Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Минпромторг предоставил россиянам скидки до 25% на покупку авто
18 июня
Песков: во время голосования по изменениям в Конституции обеспечатся все меры безопасности
16 июня
Работающие в День всенародного голосования россияне получат двойную оплату
16 июня
До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни
15 июня
18 «коктейлей Молотова» и бомба: в России задержали подростка, который готовил теракт в школе
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru