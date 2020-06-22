«Отопление отключила, но платить за него заставили»: жители Коми обвиняют организации в завышенных счетах

Зачастую люди замечают, что суммы в квитанциях об оплате коммунальных платежей необоснованно завышены. Иногда приходится платить даже за то, что не подключено. В редакцию PG11.ru обратились жители Коми с жалобами на тепловую компанию.

Сыктывкарка Анна Липова рассказала о необоснованных платежах тепловой компании. Работники организации обещали, что после установки счетчиков цены станут ниже. Однако это оказалось совсем не так:

Летом прошлого года жители нашего дома начали устанавливать индивидуальный счетчик, чтобы мы могли регулировать отопление и платить поменьше. В тепловой компании нас предупредили, что пока все квартиры не установят, у нас плата будет не намного меньше, - отмечает сыктывкарка.

Однако счетчики не помогли. В квитанциях были указаны цены даже выше прошлогодних. Анна утверждает, что в квитанциях людей с счетчиками были суммы даже больше, чем у тех, у кого таких устройств нет.

В апреле и мае я вообще дома не жила, а отопление перед отъездом полностью отключила. Однако мне пришли счета около двух тысяч рублей. Приходится платить за то, чего нет. В тепловой компании мне сказали, что пока все жильцы не подключат счетчики, выгоды не будет. Это что вообще такое? - сетует Анна.

Жительница Выльгорта Светлана Бурдунюк тоже столкнулась с повышением цен на тарифы. Однако в ее случае с общедомовыми нуждами.

Тепловая компания выставляет жителям дома 11 на Школьном переулке села Выльгорт необоснованно завышенные счета. Например, в квартире 29 за март 2020 года общедомовые нужды выходят 1944 рубля. А в апреле - 2314 рублей. Однако индивидуальное потребление значительно ниже, - отмечает местная жительница.

У Светланы возник вопрос, откуда «Сыктывдинская тепловая компания» берет такие суммы, если места общего пользования у ее дома составляют 950 квадратных метров.

«Сыктывдинская тепловая компания» рассказала о том, как рассчитываются жилищно-коммунальные услуги:

Расчет коммунальных платежей за тепловые услуги осуществляется равномерно в течении календарного года. Если жители хотят оплачивать только отопительный период ( по факту общедомового отопительного периода), они должны предоставить протокол общегодомового собрания, где будет 100% голосование «за», - сообщают в тепловой компании.

В «Сыктывдинской тепловой компании» отмечают, что всего есть четыре формы расчета платы за услуги ЖКХ:

для многоквартирных домов, которые не оборудованы коллективным (общедомовым) прибором учета.

для многоквартирных домов, которые оборудованы коллективным (общедомовым) прибором учета и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальным или общими приборами учета.

для многоквартирных домов, которые оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета, но ни одно не оборудовано индивидуальными счетчиками.

для многоквартирных домов, в котором все помещения оборудованы индивидуальными счетчиками.

Для каждой формы предусмотрен свой тариф и свой размер оплаты.

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