Фото дня: расцвет сыктывкарской природы

Чтобы увидеть красоты лета в столице Коми, совсем не обязательно ехать за город. Вполне можно выйти на луга и поля рядом с городом и перед вами откроется удивительное зрелище. Именно его запечатлела наша подписчица, снимок которой попадает в рубрику «Фото дня».

Ирина Кригер

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