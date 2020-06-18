В Коми может появиться «Бог Северных Ветров»

Арт-объект «Бог Северных Ветров» вошёл в шорт-лист Всероссийского конкурса «Культурный след». По итогам общественных слушаний эксперты решат, где в России в этом году установят новые арт-объекты, сообщает фонд «Живая классика».

В городском округе Вуктыл Республики Коми прошло заседание экспертной комиссии. Её участники, специалисты по охране памятников, руководители подразделений администрации по образованию, культуре и архитектуре, а так же деятели искусства единогласно поддержали установку арт-объекта «Бог Северных Ветров».

Его придумал учитель географии вуктыльской школы №2 Александр Пинежанинов. Он отправил проект на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след». Эксперты отметили его историческую и культурную значимость, подчеркнули, что этот арт-объект поможет создать новое общественное пространство.

- Несмотря на то, что Александр приехал к нам несколько лет назад, он сумел почувствовать особенность нашего округа, очень глубоко изучил историю и мифологию нашего края и создал уникальный проект! Уверена, что после установки этого арт-объекта здесь будут проходить мероприятия, посвящённые Дню ветра, а национальные и краеведческие сообщества станут устраивать исторические и образовательные квесты. «Бог северных ветров» станет визитной карточкой и хозяином национального парка «Югыд ва», будет встречать туристов со всех уголков мира, - поделилась Глава МОГО «Вуктыл» - руководитель администрации ГО «Вуктыл» Гульнара Идрисова.

Подробнее познакомиться с описанием арт-объекта можно на сайте конкурса «Культурный след». По итогам общественных слушаний в июле жюри конкурса определит 5 арт-объектов, которые установят в этом году.

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