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Названы симптомы коронавируса у детей

Названы симптомы коронавируса у детей

18 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Reuters
Исследователи осмотрели 34 ребенка в возрасте от одного месяца до 12 лет

Главными симптомами коронавирусной инфекции у детей являются лихорадка, рвота и диарея. Об этом говорится в исследовании, проведенном в четырех больницах в Западном Китае, которое было опубликовано в издании PLoS Medicine, пишут «Известия».

Отмечается, что проблемы с легкими у них появляются позже. У 76% процентов заболевших детей, за которыми было установлено наблюдение, проявлялась лихорадка, при этом среди взрослых она наблюдалась только у 44% инфицированных. Также 62% исследованных детей имели сильный кашель, 12% — диарею, столько же — рвоту.

Исследователи осмотрели 34 ребенка в возрасте от одного месяца до 12 лет в период с 27 января по 23 февраля 2020 года. Среди них 14 мальчиков, остальные девочки. Все пациенты в текущем исследовании представляли легкую (18%) или умеренную (82%) формы COVID-19.

16 июня Роспотребнадзор сообщил, что детям до семи лет необязательно носить маску, главное — это соблюдение социальной дистанции.

На 18 июня в Коми лабораторно подтверждено 2573 (+82) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 39 человек. Новых летальных случаев нет.

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