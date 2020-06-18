Жителям Коми предложили найти уникальные деревья

Жителям Коми предлагают присоединиться к поиску уникальных деревьев, представляющих особую ценность. Данная акция проходит в рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», сообщает минприроды Коми.

Целью программы является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих культурную, историческую и природную ценность, придание им статуса охраняемых природных объектов. Так, во многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану общественности.

За ними тщательно ухаживают, стараясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраняемыми памятниками природы. Сосна Байкушева в Болгарии, дуб Кайзера в Берлине, Стелмужский дуб – самое старое дерево Европы. Такие деревья становятся достопримечательностью местности, где они произрастают, а порой и всей страны.

В нашей стране тоже есть такие деревья: тополь в селе Константиново, посаженный поэтом Сергеем Есениным, дуб Московского Богородице-Рождественского монастыря, лиственница Петра Первого в ботаническом саду МГУ.

Программа рассчитана на участие в ней широких масс населения, принять участие в и подать заявку на признание дерева памятником живой природы могут как организации нашей республики, так и частные лица.

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события или предания и легенды, дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в знаковом месте города, посёлка или местности, являясь его украшением. Подать заявку на участие в акции можно на сайте росдрево.

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