Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Жителям Коми предложили найти уникальные деревья

Жителям Коми предложили найти уникальные деревья

18 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
vozlelesa.ru
За ними будут ухаживать, стараясь максимально продлить их жизнь

Жителям Коми предлагают присоединиться к поиску уникальных деревьев, представляющих особую ценность. Данная акция проходит в рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», сообщает минприроды Коми.

Целью программы является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих культурную, историческую и природную ценность, придание им статуса охраняемых природных объектов. Так, во многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану общественности.

За ними тщательно ухаживают, стараясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраняемыми памятниками природы. Сосна Байкушева в Болгарии, дуб Кайзера в Берлине, Стелмужский дуб – самое старое дерево Европы. Такие деревья становятся достопримечательностью местности, где они произрастают, а порой и всей страны.

В нашей стране тоже есть такие деревья: тополь в селе Константиново, посаженный поэтом Сергеем Есениным, дуб Московского Богородице-Рождественского монастыря, лиственница Петра Первого в ботаническом саду МГУ.

Программа рассчитана на участие в ней широких масс населения, принять участие в и подать заявку на признание дерева памятником живой природы могут как организации нашей республики, так и частные лица.

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события или предания и легенды, дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в знаковом месте города, посёлка или местности, являясь его украшением. Подать заявку на участие в акции можно на сайте росдрево.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Необычное Экология

Читайте также: В Коми начнут добывать золото

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Вспышка коронавируса на вахтах в Коми: рабочий рассказал, что там происходит Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Как защититься от комаров без репеллента: советы опытного сыктывкарского туриста Читать
14 июня
«Ощущение, будто я - ангел-хранитель»: сыктывкарцы рассказали, каково это - быть донором Читать
14 июня
Сдаем анализы: все о тестах на COVID-19 и чем они различаются Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

16 июня
Работающие в День всенародного голосования россияне получат двойную оплату
16 июня
До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни
15 июня
18 «коктейлей Молотова» и бомба: в России задержали подростка, который готовил теракт в школе
14 июня
Россиян не хотят пускать на зарубежные курорты
12 июня
Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru