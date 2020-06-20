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Как сделать велопрогулки безопаснее: три важных совета от опытного сыктывкарского тренера

Как сделать велопрогулки безопаснее: три важных совета от опытного сыктывкарского тренера

20 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Три важных совета от опытного сыктывкарского тренера / Фото из личного архива Дениса Молодцова
Уделите внимание правильной посадке, экипировке и дополнительному оборудованию

В Сыктывкаре с каждым годом становится все больше велосипедистов. Но тех, кто действительно хорошо ездит и соблюдает правила, не так уж и много. Это становится очевидным, если в хорошую погоду на одной из главных улиц города просто понаблюдать за тем, как катаются сыктывкарцы. Денис Молодцов, велосипедист со стажем и велотренер дал порталу PG11.ru ценные советы для новичков и тех, кто хочет сделать велопрогулки безопаснее. 

Денис Молодцов

Улучшите комплектацию

Установите дополнительный подсумок под седло или на руль велосипеда. Туда можно будет сложить запасную камеру, насос, карманный набор инструментов (мультитул) и лопатки для снятия покрышки.

Фото veloolimp.com

- В подсумок можно положить и телефон: он должен быть всегда под рукой. Бывает, решили с друзьями поехать на природу, на речку или красивое место за городом, и прокололи камеру. В этом случае с помощью монтажной лопатки снимите покрышку, проверьте руками ее изнутри на наличие инородных острых предметов, из-за которых мог произойти прокол. Поставьте новую камеру, установите покрышку обратно при помощи лопаток, накачайте. И можете ехать дальше, а не идти пешком домой или вызывать друга, родителей или знакомых с машиной, - советует Денис Молодцов. 

Также можно установить фонарики: белый вперед и красный назад. Ради вашей же безопасности, они нужны для того, чтобы водители автомобилей увидели вас в темное время суток. 

Фото aliexpress.ru

- Даже если вы соблюдаете ПДД, иногда при неблагоприятных погодных условиях плохая видимость: сумерки, снегопад или после дождя бликует асфальт. Лучше быть заметнее в такие моменты, - отметил Денис Молодцов. 

Позаботьтесь об экипировке

Защита для велосипедиста должна быть удобной, по размеру и не натирать. 

- Для начинающих очень важен шлем, он должен быть с регулировкой размера в затылочной части. Также стоит приобрести наколенники и налокотники. Перчатки я советую покупать с длинными пальцами, - рассказал велосипедист.

Фото https://vilingstore.net/

Как советует Денис Молодцов, уделите внимание и правильной посадке на велосипед. При езде вы не должны травмировать спину, колени, запястья и половые органы. Доверьте эксперту настроить велосипед под параметры тела. Это называется байкфит.  

Пройдите обучение

Прежде чем выезжать на длинные расстояния, Денис советует научиться кататься. Лучше попрактиковаться  на газоне. И падать не больно, и велосипед при падениях будет страдать меньше. Конечно, лучше  делать это под руководством тренера. В городе можно кататься на запасном стадионе и во дворах, где есть газоны. В Кировском парке есть «пятачки» и тропинки, где аккуратно можно учиться катанию. 

Денис Молодцов

- Считается, что опытные велогонщики практически не падают. Но как бы не так! Уже не первый год я участвую в гонках и тренирую велосипедистов и заметил такой момент. Чем опытней велосипедист, тем более нелепое случается падение. Гонщики ездят в велотуфлях и пристегиваются к педалям. Однажды после тяжелой и достаточно грязной тренировки в лесу, мы компанией выехали в город. Подъезжаем в ряд четыре человека, пытаемся отстегнуть ноги от педалей, но  это не получается практически ни у кого. И  мы падаем друг на друга, причем в одну сторону. Картина была маслом: лежат ребята, не встают, дергают ногами и смеются. Как оказалось, все потому что грязь, которая забилась в педали во время тренировки, на жаре быстро высохла. И сыграла с нами злую шутку. Учтите на будущее, - рассказал Денис Молодцов. 

А как вы делаете свои поездки на велосипеде безопаснее? Пишите в комментариях!
 

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