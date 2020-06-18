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В Коми начнут добывать золото

В Коми начнут добывать золото

18 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
ru.wikipedia.org
Торги по выбору подрядчика состоятся 30 июня

В третьем квартале 2020 года в Коми планируют начать бурение, чтобы изучить участок в ста километрах от Чиньяворыка. В настоящее время золото в регионе не добывают, а разведку не проводят, однако на сайте госзакупок появилась новая информация по этому поводу, пишет БНК.

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 17 июня разместил на сайте госзакупок аукцион на выполнение буровых работ на участке Депрессия Кыввожской площади по проекту «Проведение в 2018-2020 годах региональных геолого-съемочных работ в пределах Северо-Западного и Центрального федеральных округов».

Основные задачи — бурение скважин с целью изучения строения и золотоносности образований в верховьях ручьев Покъю и Димтемъель, а также получение вещественной информации (керна скважин) для оценки золотоносности рыхлых отложений, слагающих палеодепрессию, расположенную в осевой части Вымской гряды (верховья ручья Димтемъель).

Работа будет вестись на участке в Княжпогостском районе. Добраться к нему будет непросто: сначала до поселка Чиньяворык, потом 110 километров по отсыпной дороге до бокситового рудника, затем еще 10 километров по отсыпной дороге и 15 километров по тракторным дорогам и частично бездорожью.

Торги по выбору подрядчика состоятся 30 июня. Начальная цена контракта — 5 млн рублей. Источник финансирования — субсидии на выполнение государственного задания из федерального бюджета. Начало работ — третий квартал, окончание — четвертый квартал 2020 года. За это время необходимо будет пробурить 10 скважин глубиной до 65 метров (три в пределах Покъюской и семь в пределах Димтемъельской палеодепрессий).

По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, на начало 2020 года сырьевая база золота в республике представлена 36 промышленными россыпными месторождениями, расположенными в бассейне реки Кожим на Приполярном Урале. Балансом запасов также учитываются одно месторождение рудного золота с оцененными запасами в Кожимском рудном районе, одно россыпное месторождение в Енганэпейско-Манитанырдском рудно-россыпном районе на Полярном Урале и четыре россыпных месторождения золота на Вольско-Вымской гряде Среднего Тимана.

В 2019 году добыча золота в регионе не проводилась, как и не велись геологоразведочные работы на золото. Однако в Минприроды ожидают, что в 2020 году произойдет прирост запасов россыпного золота.

Согласно информации на официальном сайте региона, общие балансовые запасы россыпного и коренного золота в Коми составляют около 50 тонн, прогнозные ресурсы — более 200 тонн (на какую дату приведены эти цифры, неизвестно). При этом разведанные запасы и ресурсы месторождения Чудное составляют 80,3 тонны (2,58 млн унций) золота. Это месторождение доступно для отработки открытым способом, однако вести добычу нельзя, так как участок является частью территории нацпарка.

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